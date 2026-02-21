Вчера, 20 февраля, в Каменском Днепропетровской области группа из шести мужчин напала на военнослужащих 24-го отдельного штурмового полка Айдар. К тому же один из нападавших применил огнестрельное оружие.

Об этом сообщают в Айдаре и в полиции Днепропетровской области.

Нападение на военнослужащих Айдара

Как сообщили в Айдаре, на момент инцидента военнослужащие находились вне службы и занимались личными делами, никого не провоцировали.

— Нападение совершено без каких-либо оснований! Надо сказать прямо: нападать на военных — опасно и безответственно. Речь идет о подготовленных, опытных штурмовиках, которые имеют полное законное право защищать себя в случае угрозы, — подчеркнули в Айдаре.

Во время инцидента военнослужащие Айдара не применили оружие.

В то же время в полиции Днепропетровской области рассказали, что за нападение на военных в городе Каменское задержали двух мужчин. Также правоохранители подтвердили, что во время столкновения прозвучало несколько выстрелов из пистолета в сторону военных. В ходе конфликта один из военнослужащих получил телесные повреждения.

Инцидент произошел в центре Каменского около 16:00. По прибытии на место полицейские опросили свидетелей, установили участников конфликта и задержали их. Задержанными оказались местные жители 37 и 42 лет.

По согласованию с Днепровской специализированной прокуратурой в сфере обороны восточного региона фигурантам сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

15 февраля в Киевском районе Одессы группа гражданских лиц напала на военнослужащих ТЦК. Это произошло во время проверки военно-учетных документов и сопровождения нарушителя в районный ТЦК. Против военных нападавшие применили слезоточивый газ и физическую силу.

Утром 2 февраля в Шевченковском районе Львова 44-летняя женщина выстрелила в автомобиль, в котором находились полицейские и военнослужащие Галицко-Франковского ОРТЦК.

1 февраля в Виннице на улице мужчина открыл огонь в сторону группы оповещения ТЦК и скрылся.

