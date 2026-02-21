Вчора, 20 лютого, у Кам’янському на Дніпропетровщині група з шести чоловіків напала на військовослужбовців 24-го окремого штурмового полку Айдар. До того ж один із нападників застосував вогнепальну зброю.

Про це повідомляють в Айдарі та у поліції Дніпропетровської області.

Напад на військовослужбовців Айдару

Як повідомили в Айдарі, на момент інциденту військовослужбовці перебували поза виконанням та займалися особистими справами, нікого не провокували.

— Напад скоєно без жодних підстав! Маємо сказати прямо: нападати на військових — небезпечно і безвідповідально. Йдеться про підготовлених, досвідчених штурмовиків, які мають повне законне право захищати себе у разі загрози, — наголосили в Айдарі.

Під час інциденту військовослужбовці Айдару не застосували зброю.

Водночас у поліції Дніпропетровщини розповіли, що за напад на військових у місті Кам’янське затримали двох чоловіків. Також правоохоронці підтвердили, що під час сутички пролунало кілька пострілів із пістолета у бік військових. У ході конфлікту один із військовослужбовців дістав тілесні ушкодження.

Інцидент стався у центрі Кам’янського близько 16:00. Після прибуття на місце поліціянти опитали свідків та встановили учасників конфлікту й затримали їх. Затриманими виявилися місцеві жителі 37 та 42 років.

За погодженням із Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони східного регіону фігурантам повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

