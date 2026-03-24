У вівторок, 24 березня, вибухи в Івано-Франківську пролунали у центрі міста після оголошення повітряної тривоги. Місцеві чиновники повідомляли, що місто атакували Шахеди.

Вибухи в Івано-Франківську 24 березня: що відомо

Міський голова Руслан Марцінків розповів журналістам, що влучання зафіксоване поруч з адміністративною будівлею та біля пологового будинку у центральній частині міста.

– На жаль, є пошкоджені вікна, зокрема, пологового будинку і довколишніх будівель. У перинатальному центрі всі були в укриттях. Залишилися всі живі й неушкоджені. Звісно, що будемо компенсувати людям втрати, – заявив Марцінків.

Він додав, що ворог намагається поцілити по центру міста посеред білого дня.

За його словами, попередньо обійшлося без постраждалих, на місці працюють всі екстрені служби.

Зауважимо, що повітряна тривога в області почалася о 15:37, тоді як вибухи в Івано-Франківську пролунали о 16:49.

Міський голова Руслан Марцінків написав у себе на Facebook-сторінці, що у місті працюють підрозділи протиповітряної оборони.

– Івано-Франківськ – особлива увага! У повітряному просторі ворожі БпЛА! – написала також очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Місцеві пабліки та блогери повідомили, що дим здіймається у центральній частині міста.

Офіційної інформації про пошкодження та постраждалих чи загиблих внаслідок російської атаки на Івано-Франківськ поки що не опубліковано.

За даними Електроавтотрансу, через підвищену небезпеку в Івано-Франківську припинив рух увесь комунальний транспорт.

Автобуси та тролейбуси повернуться до роботи тільки після відбою та зі значним запізненням.

В області продовжують фіксувати російські безпілотники, місцеві чиновники закликають людей бути обережними.

Нагадаємо, вибухи внаслідок російської повітряної атаки 24 березня фіксували також у Києві, Львові, Дніпрі, Тернополі та Вінниці.

