В Полтавской области в ночь на 31 марта прозвучал взрыв. Обломки вражеского дрона упали на многоквартирный дом, пострадавший.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Дьяковнич.

Дополнено в 00:34 информацией о погибшем и пострадавших.

Сейчас смотрят

Взрыв в Полтавском районе 30 марта: что известно

Виталий Дьяковнич отмечает, что взрыв в Полтавском районе произошел в результате падения обломков вражеского беспилотника.

– Поврежден многоквартирный дом. Предварительно, один человек получил травмы. Информация уточняется, говорится в сообщении.

Накануне в 22:54 Дьяковнич предупреждал, что в Полтавском районе работает ПВО и призвал горожан и гостей области к отбою оставаться в укрытиях.

Позже глава ОВА уточнил, что один человек погиб и трое – травмированы.

– Травмированы три человека. Двоих – госпитализировали, в частности – одиннадцатилетнего мальчика, – сообщил он.

Напомним, 27 марта в Полтавском районе после атаки РФ более 5 тысяч абонентов без газа.

26 февраля прогремела серия взрывов в Полтаве и Полтавской общине. Тогда Воздушные силы предупреждали об атаке русских дронов.

А до этого, 20 февраля, в Полтавской области РФ ударными дронами атаковала нефтегазовую инфраструктуру Группы Нафтогаз. Там произошел масштабный пожар. С начала года и на 20 февраля враг более 20 раз ударил по объектам компании.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.