Вибухи у Полтавському районі: уламки впали на багатоповерхівку, є поранений
На Полтавщині у ніч проти 31 березня прозвучав вибух. Уламки ворожого дрона впали на багатоквартирний будинок, є постраждалий.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
Вибух у Полтавському районі 30 березня: що відомо
Віталій Дяківнич зазначає, що вибух у Полтавському районі стався внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника.
– Пошкоджено багатоквартирний будинок. Попередньо, одна людина отримала травми. Інформація уточнюється, – йдеться у повідомленні.
Напередодні, о 22:54, Дяківнич попереджав, що у Полтавському районі працює ППО та закликав містян і гостей області до відбою залишатися в укриттях.
Нагадаємо, 27 березня у Полтавському районі після атаки РФ понад 5 тис. абонентів без газу.
26 лютого пролунала серія вибухів у Полтаві та Полтавській громаді. Тоді Повітряні сили попереджали про атаку російських дронів.
А до цього, 20 лютого, на Полтавщині РФ ударними дронами атакувала нафтогазову інфраструктуру Групи Нафтогаз. Там сталася масштабна пожежа. Від початку року та станом на 20 лютого ворог понад 20 разів ударив по об’єктах компанії.