У ніч проти 16 квітня Харків атакують російські дрони.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

(Оновлено інформацією про наслідки дронової атаки РФ та потерпілих о 1:10).

Атака дронів РФ на Харків: що відомо

Ігор Терехов зауважив, що мова йде про два ворожі безпілотники.

– Харків атакований ворожими дронами – на дану хвилину два ворожі БПЛА ударили по місту. Один – у Слобідському районі, інформація щодо другого уточнюється, – йдеться у повідомленні.

Міський голова уточнив, що один із Шахедів ударив біля житлових будинків в Індустріальному районі міста.

Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Індустріальному районі зафіксували прильот у дворі біля багатоповерхового будинку. Там спалахнули цивільні автомобілі.

Ігор Терехов вказав, що у Немшлянському районі, внаслідок падіння ворожого дрону на дорогу, пошкоджено кілька приватних будинків та перебито газогін, двоє людей постраждали.

Синєгубов пише, що серед постраждалих – 66-річний чоловік та 77-річна жінка, яким уже допомагають медики.

На місці прильотів працюють всі екстрені служби.

Нагадаємо, протягом дня 15 квітня Росія атакувала Україну 382 ракетами та дронами.

Раніше стало відомо, що внаслідок російської атаки на Україну ввечері 15 квітня прозвучали вибухи в Одесі. Відомо про одного загиблого та поранених.

Також РФ атакувала Дніпро вночі 15 квітня, сталося займання адміністративної будівлі. Відомо про трьох постраждалих.

