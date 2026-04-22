Стрілянина в Києві сталася в Дарницькому районі через конфлікт на дорозі.

Про надзвичайну подію в Головному управлінні Національної поліції в місті Києві повідомили 22 квітня.

Стрілянина в Києві 22 квітня: що відомо

За інформацією поліції, стрілянина в Києві сталася у Дарницькому районі на вулиці Кам’янській.

— Встановлено, що між фігурантом, який їхав за кермом автомобіля, та пішоходом стався конфлікт. Останній переходив проїжджу частину у невстановленому місці, тому водій зробив йому зауваження. Після цього між чоловіками спалахнула сварка. Згодом водій дістав зброю та здійснив щонайменше три постріли в бік пішохожа, – йдеться у повідомленні.

Унаслідок цього потерпілий дістав поранення ноги та спини.

На місце події прибули бійці полку поліції особливого призначення № 1 та екіпаж патрульної поліції, які затримали стрільця та вилучили в нього пристрій для відстрілу гумових куль.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за статтею про хуліганство, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене із застосуванням предмету заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України).

Якщо провину доведуть у суді, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 18 квітня стався теракт у Києві. У Голосіївському районі столиці 58-річний озброєний чоловік відкрив вогонь по людях, а згодом захопив заручників у супермаркеті.

Під час штурму спецпризначенці ліквідували нападника.

Унаслідок атаки загинуло семеро людей, щонайменше десятеро дістали поранення та були госпіталізовані.

СБУ розслідує теракт у Києві та встановлює мотиви стрільця. За останніми даними, теракту у Києві 18 квітня передував тривалий побутовий конфлікт між стрільцем і його сусідом. Перед стріляниною у Голосіївському районі між ними виникла сварка.

Злочинець записував все на диктофон. Імовірно, він хотів зафіксувати суперечку, щоб використати запис як доказ при можливому притягненні до відповідальності, заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Фото: Головне управління Національної поліції у місті Києві

