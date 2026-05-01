Днем 1 мая (с 8:00 до 15:30) россияне атаковали Украину 409 ударными дронами, 388 из которых удалось сбить.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВС Украины.

Атака на Украину 1 мая: что известно

Сейчас смотрят

Отмечается, что среди беспилотников, атаковавших Украину 1 мая:

БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивные);

Гербера ;

Италмас ;

и беспилотники других типов.

Речь идет, в частности, о таких направлениях, как Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск в России, а также оккупированные части Донбасса и Крымского полуострова.

– Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, – говорится в сообщении.

Предварительно известно, что зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение обломков на 11 локациях.

В ВСУ предупреждают, что атака россиян все еще продолжается.

Напомним, 1 мая прогремели взрывы в Ровно, город и область – под атакой вражеских дронов.

Также известно о взрывах в Тернополе и Виннице.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.