Вдень 1 травня (з 8:00 по 15:30) росіяни атакували Україну 409 ударними дронами, 388 з яких вдалось збити.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗС України.

Атака на Україну 1 травня: що відомо

Зазначається, що серед безпілотників, які атакували Україну 1 травня:

БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивні);

Гербера ;

Італмас ;

та дрони інших типів.

Йдеться, зокрема, про такі джерела атаки, як Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у Росії, а також – окуповані частини Донеччини та Кримського півострова.

– Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, – йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо, що зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 11 локаціях.

В ЗСУ попереджають, що атака росіян все ще триває.

Нагадаємо, 1 травня пролунали вибухи у Рівному, місто та область – під атакою ворожих дронів.

Також відомо про вибухи у Тернополі і Вінниці.

