РФ удень запустила понад 400 дронів по Україні: скільки вдалося знищити
Вдень 1 травня (з 8:00 по 15:30) росіяни атакували Україну 409 ударними дронами, 388 з яких вдалось збити.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗС України.
Атака на Україну 1 травня: що відомо
Зазначається, що серед безпілотників, які атакували Україну 1 травня:
Йдеться, зокрема, про такі джерела атаки, як Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у Росії, а також – окуповані частини Донеччини та Кримського півострова.
– Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, – йдеться у повідомленні.
Попередньо відомо, що зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 11 локаціях.
В ЗСУ попереджають, що атака росіян все ще триває.
Нагадаємо, 1 травня пролунали вибухи у Рівному, місто та область – під атакою ворожих дронів.
Також відомо про вибухи у Тернополі і Вінниці.