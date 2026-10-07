Увечері середи ворог посилив обстріли столиці. Унаслідок атаки на Київ є двоє загиблих в Оболонському районі, четверо людей отримали поранення.

Про це повідомляють ДСНС, КМВА та мер Віталій Кличко.

Атака на Київ 7 жовтня: які наслідки

Унаслідок російського удару в Оболонському районі Києва спалахнула пожежа. В одному з дворів загорівся автомобіль, припаркований біля житлового будинку. Рятувальники оперативно загасили вогонь.

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Поблизу палаючої машини, за кілька метрів від неї, виявили тіло загиблої жінки.

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив ще про одного загиблого чоловіка в Оболонському районі. Ще шестеро людей були госпіталізовані.

Серед постраждалих — молода жінка, яку знайшли неподалік автомобіля, що зайнявся. Її стан оцінюють як важкий.

Загалом унаслідок чергової атаки РФ на столицю в Солом’янському та Оболонському районах постраждали 13 людей.

Нагадаємо, російські війська протягом доби 7 жовтня атакували Київ. Під час нічного удару по столиці загинули двоє людей у Дарницькому районі.

Через падіння уламків безпілотника в Соломенському районі Києва сталася пожежа у п’ятиповерховому будинку. У деяких жителів столиці частково зникло електропостачання.

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