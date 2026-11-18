На Київщині пролунали вибухи — у Вишгородському районі внаслідок атаки дронів постраждали двоє людей.

Про це повідомив керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Атака на Київщину 18 листопада

За його словами, внаслідок атаки постраждала жінка — у неї травма руки. Також постраждала 12-річна дівчинка, яка перебувала в одному з будинків.

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На місці влучання загорілися два приватні житлові будинки та легковий автомобіль. Також вибухами пошкоджено сусідні житлові будинки.

На місці працюють рятувальники та медики.

12 листопада РФ атакувала Київську область балістичними ракетами та безпілотниками. В Обухівському районі пошкоджені та частково зруйновані виробничі та складські будівлі підприємства. Люди не постраждали.

У ніч на 7 листопада РФ атакувала підстанції, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними областями України.

29 вересня пролунали вибухи у Бучанському районі. У результаті удару безпілотника загорівся приватний житловий будинок та покрівля сусіднього. Постраждали люди.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 729-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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