Стрельба в Ивано-Франковске 21 ноября: один из мужчин в больницеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Стрельба произошла вечером 21 ноября в центре города.
- Конфликт произошел между тремя мужчинами.
- На месте происшествия правоохранители обнаружили оружие, предварительно травматическое.
В Ивано-Франковске вечером 21 ноября у одного из кафе на пешеходном участке улицы Независимости между тремя мужчинами возник конфликт, во время которого раздался выстрел.
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.
Стрельба в Ивано-Франковске
По предварительным данным, во время стрельбы 34-летний житель Ивано-Франковска получил ранение в ногу.
Звук стрельбы услышал наряд полиции и Национальной гвардии, который как раз патрулировал центр города. Полицейские вызвали медиков. Раненого госпитализировали.
Второго участника конфликта, 27-летнего местного жителя, доставили в районное управление полиции для выяснения обстоятельств инцидента. У мужчины были травмы лица.
На месте обнаружили оружие, предварительно – травматическое.
Следователи устанавливают, что стало причиной стычки и при каких обстоятельствах применили оружие. Правовую квалификацию события предоставят впоследствии.
5 ноября в Тернополе вооруженный мужчина в служебном помещении закрылся с управляющей магазина. Впоследствии раздались выстрелы.
19 октября в Печерском районе Киева произошла стрельба в территориальном центре комплектования. Огонь открыл мужчина, которого доставили в учреждение из-за нарушения правил мобилизации.
3 сентября в Святошинском районе столицы неизвестный мужчина расстрелял 71-летнего руководителя клиники репродуктологии. Злоумышленник произвел более 20 выстрелов в упор.