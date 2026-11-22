В Ивано-Франковске вечером 21 ноября у одного из кафе на пешеходном участке улицы Независимости между тремя мужчинами возник конфликт, во время которого раздался выстрел.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Стрельба в Ивано-Франковске

По предварительным данным, во время стрельбы 34-летний житель Ивано-Франковска получил ранение в ногу.

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Звук стрельбы услышал наряд полиции и Национальной гвардии, который как раз патрулировал центр города. Полицейские вызвали медиков. Раненого госпитализировали.

Второго участника конфликта, 27-летнего местного жителя, доставили в районное управление полиции для выяснения обстоятельств инцидента. У мужчины были травмы лица.

На месте обнаружили оружие, предварительно – травматическое.

Следователи устанавливают, что стало причиной стычки и при каких обстоятельствах применили оружие. Правовую квалификацию события предоставят впоследствии.

5 ноября в Тернополе вооруженный мужчина в служебном помещении закрылся с управляющей магазина. Впоследствии раздались выстрелы.

19 октября в Печерском районе Киева произошла стрельба в территориальном центре комплектования. Огонь открыл мужчина, которого доставили в учреждение из-за нарушения правил мобилизации.

3 сентября в Святошинском районе столицы неизвестный мужчина расстрелял 71-летнего руководителя клиники репродуктологии. Злоумышленник произвел более 20 выстрелов в упор.

Источник : Нацполіція

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