Співачка Оля Полякова прокоментувала відмову Суспільного змінювати правила Нацвідбору на Євробачення 2026, згідно з якими вона не може брати участь у конкурсі.

Полякова про позицію Суспільного

Артистка заявила, що категорично не згодна з рішенням Суспільного. Полякова вважає, що мовнику потрібно йти на діалог із музичною індустрією, якщо вже виник такий запит.

– Я подумала, що вони якісь не дуже розумні люди. Я не хотіла ні з ким сваритися, я хотіла діалогу, і їм дуже важливо зробити цей діалог із суспільством, особливо з музичною сферою. Вони ж не просто якась приватна компанія, яка сама собі щось там вигадує. Вони державна компанія, яка існує на державні кошти. Вони повинні відповідати на запит суспільства, – сказала Оля.

Полякова натякнула, що її юристи вже нібито передали всі матеріали до суду. Артистка переконана, що виграє позов, адже Конституція на її боці.

Також вона дорікнула Суспільному за те, що у 2018 році в журі Нацвідбору сидів Костянтин Меладзе, а у 2019-му перемогу здобула Maruv, яку, за словами Олі, на конкурс запросив сам мовник.

– У них, мабуть, дуже погана пам’ять, бо ще 2018 року в них у журі сидів Меладзе, який катався туди-сюди по 100 разів і не жив тут, але мав право обирати людину, хто представлятиме Україну. Ще нехай Суспільне покаже заявку Maruv, чи подавалась вона взагалі. Її просто запросили. Вони самі порушували ці правила, – заявила Оля.

Що відомо про скандал Полякової із Суспільним

Днями Оля Полякова подала заявку на Нацвідбір 2026 і закликала Суспільне змінити правила, згідно з якими артисти, що після 2014 року виступали в Росії, не можуть представляти Україну на Євробаченні.

Співачка вважає, що ці правила “втратили свою актуальність”, а також вони “обмежують права українських артистів”. До слова, пункт про поїздки в РФ запровадили у 2019 році після скандальної перемоги Maruv.

Суспільне заявило, що правила Нацвідбору 2026 не можуть бути змінені після його початку. Також мовник додав, що цінує внесок артистів у розвиток української культури, однак дата початку війни лишається незмінною.

Продюсер Полякової Михайло Ясинський звернувся до Європейської мовної спілки (EBU) з проханням втрутитися у справу щодо участі Полякової у Нацвідборі 2026.

