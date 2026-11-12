Продюсер и певец Алексей Потапенко (Потап) прокомментировал языковой скандал вокруг Насти Каменских и кисты.

В своем видеообращении в Instagram Потап заявил, что смысл рассказа Насти кардинально исказили во время монтажа.

Потап защитил Настю Каменских после скандала с кистой

По словам Потапа, рассказ Каменских существенно сократили, из-за чего из контекста выпали ключевые детали о ее психологическом и физическом состоянии на фоне полномасштабного вторжения.

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— Если вы внимательно посмотрите отрывок о кисте, увидите склейку, где ее историю сократили. Настя совсем не говорила, что из-за украинского языка у нее возникла киста и психолог попросил вернуться к русскому. Нет, конечно, о такой ерунде речь не шла. Рассказ был намного длиннее, — заверил Потап.

Продюсер подчеркнул, что проблемы с голосом и потеря возможности выступать спровоцировали панические атаки, переживания за родных и общее истощение.

По словам Потапа, к психологу Настя обратилась уже после консультаций у профильных врачей-фониатров и хирургов.

Потап также попытался оправдать манеру выражения супруги ее особенностями характера.

По его мнению, Каменских часто не договаривает фразы до конца, поскольку мыслит слишком быстро.

– У нее мысли в голове двигаются быстрее, чем она успевает выразить их словами. Она перескакивает с темы на тему, быстро меняет разговор. Поэтому смысл сокращается, — объяснил Потапенко.

Кроме того, Потап связал чрезмерную эмоциональность исполнительницы с тем, что в детстве она жила в Италии, поэтому ее темперамент якобы контрастирует с более сдержанным менталитетом украинцев.

— Более спокойным славянским людям она может казаться несколько излишней, словно переходит границу. Поэтому создается впечатление, что она злится, кричит или ведет себя плохо. Но это ложная реакция. На самом деле Настя очень тонкая, уязвимая, нежная и добрая девушка, совершенно не умеет врать, — подытожил Потап.

Напомним, что Потап и Настя Каменских достаточно часто попадают в скандалы во время войны.

В интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой Каменских заявила, что от украинского языка у него появилась киста.

По словам Каменских, около полугода она пыталась разговаривать и петь только на украинском, однако впоследствии обратилась за помощью к психологу, который ей посоветовал вернуться к русскому языку.

Утверждения Каменских о “психосоматической кисте от языка” вызвали шквал возмущения в украинском сегменте соцсетей.

Затем после высказываний об украинском языке Каменских внесли в базу Миротворец. Певицу обвинили в сознательных действиях, которые могут нанести вред национальной безопасности.

Вскоре и Потапа внесли в базу Миротворец. На ресурсе он был обвинен в участии в актах гуманитарной агрессии и информационно-пропагандистских мероприятиях.

К тому же летом 2026 года Потап и Настя Каменских спели на русском языке на фестивале Лаймы Вайкуле.

Артисты возобновили совместные выходы на сцену, однако исполнили свои старые русскоязычные треки, которые так и не перевели на украинский язык.

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