Продюсер та співак Олексій Потапенко (Потап) прокоментував мовний скандал навколо Насті Каменських та кісти.

У своєму відеозверненні в Instagram Потап заявив, що сенс розповіді Насті кардинально спотворили під час монтажу.

Потап захистив Настю Каменських після скандалу з кістою

За словами Потапа, розповідь Каменських суттєво скоротили, через що з контексту випали ключові деталі про її психологічний та фізичний стан на тлі повномасштабного вторгнення.

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— Якщо ви уважно подивитеся уривок про кісту, то побачите склейку, де її історію скоротили. Настя зовсім не говорила, що через українську мову в неї виникла кіста і психолог попросив повернутися до російської. Ні, звичайно, про таку дурницю не йшлося. Розповідь була набагато довшою, — запевнив Потап.

Продюсер наголосив, що проблеми з голосом та втрату можливості виступати спровокували панічні атаки, переживання за рідних та загальне виснаження.

За словами Потапа, до психолога Настя звернулася вже після консультацій у профільних лікарів-фоніатрів та хірургів.

Потап також спробував виправдати манеру висловлювання дружини її особливостями характеру.

На його думку, Каменських часто не договорює фрази до кінця, оскільки мислить занадто швидко.

— У неї думки в голові рухаються швидше, ніж вона встигає висловити їх словами. Вона перескакує з теми на тему, швидко змінює розмову. Через це сенс скорочується, — пояснив Потапенко.

Окрім того, Потап пов’язав надмірну емоційність виконавиці з тим, що в дитинстві вона жила в Італії, тож її темперамент нібито контрастує зі стриманішим менталітетом українців.

— Більш спокійним слов’янським людям вона може здаватися трохи надмірною, ніби переходить межу. Через це складається враження, що вона злиться, кричить або поводиться погано. Але це хибна реакція. Насправді Настя дуже тонка, вразлива, ніжна та добра дівчина, абсолютно не вміє брехати, — підсумував Потап.

Нагадаємо, що Потап і Настя Каменських доволі часто потрапляють в скандали під час війни.

В інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій Каменських заявила, що від української мови в неї з’явилася кіста.

За словами Каменських, близько пів року вона намагалася розмовляти та співати лише українською, проте згодом звернулася по допомогу до психолога, який їй порадив повернутися до російської мови.

Твердження Каменських про “психосоматичну кісту від мови” викликали шквал обурення в українському сегменті соцмереж.

Згодом після висловлювань про українську мову Каменських внесли до бази Миротворець. Співачку звинуватили у свідомих діях, що можуть шкодити національній безпеці.

Невдовзі й Потапа внесли до бази Миротворець. На ресурсі його звинуватили в участі в актах гуманітарної агресії та інформаційно-пропагандистських заходах.

До того ж влітку 2026 року Потап і Настя Каменських заспівали російською на фестивалі Лайми Вайкуле.

Артисти відновили спільні виходи на сцену, проте виконали свої старі російськомовні треки, які так і не переклали українською мовою.

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