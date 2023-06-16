Разведка Британии подтвердила гибель российского генерал-майора Горячева

В разведке Минобороны Великобритании почти уверены, что начальник штаба 35 общевойсковой армии РФ генерал-майор Сергей Горячев погиб во время удара по командному пункту на Юге Украины ориентировочно 12 июня.

Такое заявление сделали в оборонном ведомстве 16 июня.

Британские разведчики предполагают, что Горячев исполнял обязанности командующего армией, потому что назначенный вместо него Александр Санчик заполняет пробелы на более высокой ступени.

– Горячев стал первым подтвержденно убитым российским генералом в Украине с начала 2023 года, – отмечают в разведке Минобороны Великобритании.

Что известно о Сергее Горячеве

Сергей Горячев был начальником оперативной группы российских войск в Приднестровье.

Затем командовал 27 бригадой, 201 военной базой в Таджикистане.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину являлся командиром 5 танковой бригады, затем был назначен начальником штаба 35 общевойсковой армии.

Представители этой 35 общевойсковой армии в марте 2022 года участвовали в зверствах в Буче. В июне 2022 года они почти все были уничтожены под Изюмом.

В Институте изучения войны предполагают, что российские командиры тогда не учли боевые вызовы в изюмских лесах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 478-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Анатолий Штефан

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