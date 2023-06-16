Разведка Британии подтвердила гибель российского генерал-майора Горячева
В разведке Минобороны Великобритании почти уверены, что начальник штаба 35 общевойсковой армии РФ генерал-майор Сергей Горячев погиб во время удара по командному пункту на Юге Украины ориентировочно 12 июня.
Такое заявление сделали в оборонном ведомстве 16 июня.
Британские разведчики предполагают, что Горячев исполнял обязанности командующего армией, потому что назначенный вместо него Александр Санчик заполняет пробелы на более высокой ступени.
– Горячев стал первым подтвержденно убитым российским генералом в Украине с начала 2023 года, – отмечают в разведке Минобороны Великобритании.
Что известно о Сергее Горячеве
Сергей Горячев был начальником оперативной группы российских войск в Приднестровье.
Затем командовал 27 бригадой, 201 военной базой в Таджикистане.
В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину являлся командиром 5 танковой бригады, затем был назначен начальником штаба 35 общевойсковой армии.
Представители этой 35 общевойсковой армии в марте 2022 года участвовали в зверствах в Буче. В июне 2022 года они почти все были уничтожены под Изюмом.
В Институте изучения войны предполагают, что российские командиры тогда не учли боевые вызовы в изюмских лесах.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 478-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Ministry of Defence
Фото: Анатолий Штефан
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