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Татьяна Забожко, редактор ленты

Разведка Британии подтвердила гибель российского генерал-майора Горячева

Разведка Британии подтвердила гибель российского генерал-майора Горячева

В разведке Минобороны Великобритании почти уверены, что начальник штаба 35 общевойсковой армии РФ генерал-майор Сергей Горячев погиб во время удара по командному пункту на Юге Украины ориентировочно 12 июня.

Такое заявление сделали в оборонном ведомстве 16 июня.

Британские разведчики предполагают, что Горячев исполнял обязанности командующего армией, потому что назначенный вместо него Александр Санчик заполняет пробелы на более высокой ступени.

Горячев стал первым подтвержденно убитым российским генералом в Украине с начала 2023 года, – отмечают в разведке Минобороны Великобритании.

Что известно о Сергее Горячеве

Сергей Горячев был начальником оперативной группы российских войск в Приднестровье.

Затем командовал 27 бригадой, 201 военной базой в Таджикистане.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину являлся командиром 5 танковой бригады, затем был назначен начальником штаба 35 общевойсковой армии.

Представители этой 35 общевойсковой армии в марте 2022 года участвовали в зверствах в Буче. В июне 2022 года они почти все были уничтожены под Изюмом.

В Институте изучения войны предполагают, что российские командиры тогда не учли боевые вызовы в изюмских лесах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 478-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Анатолий Штефан

Война в Украине, Росія, РФ, Смерть
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