Розвідка Британії підтвердила загибель російського генерал-майора Горячова

У розвідці Міноборони Великої Британії майже впевнені в тому, що начальник штабу 35 загальновійськової армії РФ генерал-майор Сергій Горячов загинув під час удару по командному пункту на Півдні України орієнтовно 12 червня.

Таку заяву зробили в оборонному відомстві 16 червня.

Британські розвідники припускають, що Горячов виконував обов’язки командувача армії, тому що призначений замість нього Олександр Санчик наразі заповнює прогалини на значно вищому щаблі.

– Горячов став першим підтверджено вбитим російським генералом в Україні з початку 2023 року, – зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії.

Що відомо про Сергія Горячова

Сергій Горячов був начальником оперативної групи російських військ у Придністров’ї.

Згодом командував 27 бригадою, 201 військовою базою в Таджикистані.

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну був командиром 5 танкової бригади, потім був призначений начальником штабу 35 загальновійськової армії.

Представники цієї 35 загальновійськової армії в березні 2022 року брали участь у звірствах у Бучі. У червні 2022 року їх майже всіх було знищено під Ізюмом.

В Інституті вивчення війни припускають, що російські командири тоді не врахували бойові виклики в ізюмських лісах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 478-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: Анатолій Штефан

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