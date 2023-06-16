Розвідка Британії підтвердила загибель російського генерал-майора Горячова
У розвідці Міноборони Великої Британії майже впевнені в тому, що начальник штабу 35 загальновійськової армії РФ генерал-майор Сергій Горячов загинув під час удару по командному пункту на Півдні України орієнтовно 12 червня.
Таку заяву зробили в оборонному відомстві 16 червня.
Британські розвідники припускають, що Горячов виконував обов’язки командувача армії, тому що призначений замість нього Олександр Санчик наразі заповнює прогалини на значно вищому щаблі.
– Горячов став першим підтверджено вбитим російським генералом в Україні з початку 2023 року, – зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії.
Що відомо про Сергія Горячова
Сергій Горячов був начальником оперативної групи російських військ у Придністров’ї.
Згодом командував 27 бригадою, 201 військовою базою в Таджикистані.
На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну був командиром 5 танкової бригади, потім був призначений начальником штабу 35 загальновійськової армії.
Представники цієї 35 загальновійськової армії в березні 2022 року брали участь у звірствах у Бучі. У червні 2022 року їх майже всіх було знищено під Ізюмом.
В Інституті вивчення війни припускають, що російські командири тоді не врахували бойові виклики в ізюмських лісах.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 478-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Ministry of Defence
Фото: Анатолій Штефан