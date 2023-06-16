Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Прямувала з дитиною в укриття: у Києві чоловік напав на жінку
11 загиблих і 36 поранених: у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи
Рік у Чорному морі не варто купатися та рибалити: науковець про наслідки підриву Каховської ГЕС
На дні обмілілого Каховського водосховища виявили залишки церкви XVIII століття
Вибухи на Тернопільщині: триває масштабна повітряна тривога
Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Розвідка Британії підтвердила загибель російського генерал-майора Горячова

Розвідка Британії підтвердила загибель російського генерал-майора Горячова

У розвідці Міноборони Великої Британії майже впевнені в тому, що начальник штабу 35 загальновійськової армії РФ генерал-майор Сергій Горячов загинув під час удару по командному пункту на Півдні України орієнтовно 12 червня.

Таку заяву зробили в оборонному відомстві 16 червня.

Британські розвідники припускають, що Горячов виконував обов’язки командувача армії, тому що призначений замість нього Олександр Санчик наразі заповнює прогалини на значно вищому щаблі.

– Горячов став першим підтверджено вбитим російським генералом в Україні з початку 2023 року, – зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії.

Що відомо про Сергія Горячова

Сергій Горячов був начальником оперативної групи російських військ у Придністров’ї.

Згодом командував 27 бригадою, 201 військовою базою в Таджикистані.

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну був командиром 5 танкової бригади, потім був призначений начальником штабу 35 загальновійськової армії.

Представники цієї 35 загальновійськової армії в березні 2022 року брали участь у звірствах у Бучі. У червні 2022 року їх майже всіх було знищено під Ізюмом.

В Інституті вивчення війни припускають, що російські командири тоді не врахували бойові виклики в ізюмських лісах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 478-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: Анатолій Штефан

Війна в Україні, Росія, РФ, Смерть
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ЗСУ продовжують наступати та мають успіхи майже по всьому фронту — ISW
війна в Україні
Бої під Бахмутом притихли, але тривають артилерійські дуелі – Череватий
Сергій Череватий
Ракетоносіїв у Чорному морі стало вдвічі менше, але загроза висока – Гуменюк
Запуск ракет типу Калібр із моря
Знищено 590 окупантів, 16 ББМ та 19 артсистем: втрати РФ на 16 червня
Бої на фронті
Дрони, які атакували Україну вночі, знищено силами ППО – Генштаб ЗСУ
Розвідка Британії підтвердила загибель російського генерал-майора Горячова
Відео
Суспільство
Україна в наступі й обороні, але ЗСУ впевнено просуваються: Маляр про ситуацію на фронті

Військовим ЗСУ дуже складно здійснювати контрнаступ. Окупанти щільно замінували поля та чинять активний спротив. Попри складнощі, ЗСУ впевнено просуваються вперед.

Юлія Захарченко, Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 8:00 (16.06.2023)
Розвідка Британії підтвердила загибель російського генерал-майора Горячова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:30 (16.06.2023)
Розвідка Британії підтвердила загибель російського генерал-майора Горячова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:00 (16.06.2023)
Розвідка Британії підтвердила загибель російського генерал-майора Горячова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 6:00 (16.06.2023)
Розвідка Британії підтвердила загибель російського генерал-майора Горячова
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь