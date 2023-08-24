В разведке Британии рассказали, зачем Путин посещал штаб в Ростове

Демонстрацией власти в разведке Минобороны Великобритании считают недавний визит президента РФ Владимира Путина в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, что ориентировочно в 160 км от линии фронта.

В штабе, где сосредоточено руководство войны в Украине, глава Кремля побывал 19 августа.

Там Путин провел совещание с высшим офицерским составом, в том числе с начальником Генштаба РФ генералом Валерием Герасимовым, который продолжает руководить военными действиями в Украине.

В британском оборонном ведомстве уверены: визитом в штаб в Ростове, который два месяца назад во время “похода на Москву” захватывал владелец частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин, Путин хотел продемонстрировать, что высшее военное командование работает как обычно.

Отметим, что посещает президент РФ штаб в Ростове достаточно редко.

Предыдущий показательный визит был в марте сразу после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по делу о принудительной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий в РФ.

На следующий же день после новости об ордере на арест Путин совершил вояж в Крым к годовщине оккупации полуострова.

Затем ночью якобы прилетел в пока захваченный Мариуполь Донецкой области, откуда направился на совещание в командный пункт в Ростове-на-Дону, чтобы заслушать доклады главы Генштаба и ряда военачальников.

Напомним, что вечером 23 августа, спустя два месяца после неудачного мятежа ЧВК Вагнера, во время аварии частного самолета Embraer в Тверской области России погибли оба главаря вагнеровцев – Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин с позывным Вагнер.

Об их гибели сообщили в российском Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 547-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: сайт президента России

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