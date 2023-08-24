У розвідці Британії розповіли, навіщо Путін навідувався в штаб у Ростові

Демонстрацією влади в розвідці Міноборони Великої Британії вважають нещодавній візит президента РФ Володимира Путіна до штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону, що орієнтовно за 160 км від лінії фронту.

У штабі, де зосереджене керівництво війни в Україні, очільник Кремля побував 19 серпня.

Там Путін провів нараду з вищим офіцерським складом, зокрема з начальником Генштабу РФ генералом Валерієм Герасимовим, який продовжує керувати військовими діями в Україні.

У британському оборонному відомстві певні: візитом до штабу в Ростові, який два місяці тому під час “походу на Москву” захоплював власник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин, Путін хотів продемонструвати, що вище військове командування працює як завжди.

Зауважимо, що відвідини президентом РФ штабу в Ростові є доволі рідкісними.

Попередній показовий візит був у березні відразу після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна в справі про примусову депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій до РФ.

Наступного ж дня після новини про ордер на арешт Путін здійснив вояж до Криму до річниці окупації півострова.

Потім уночі буцімто прилетів до поки що захопленого Маріуполя Донецької області, звідки попрямував на нараду до командного пункту в Ростові-на-Дону, щоб заслухати доповіді очільника Генштабу та інших воєначальників.

Нагадаємо, що ввечері 23 серпня, за два місяці після невдалого заколоту ПВК Вагнера, під час аварії приватного літака Embraer у Тверській області Росії загинули обидва ватажки вагнерівців – Євгеній Пригожин та його права рука Дмитро Уткін із позивним Вагнер.

Про їхню загибель повідомили в російському Федеральному агентстві повітряного транспорту (Росавіації).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 547-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: сайт президента Росії

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