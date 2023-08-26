США пытаются установить, как был уничтожен самолет Пригожина – Байден

Соединенные Штаты Америки пытаются точно установить, как именно был уничтожен самолет владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Об этом заявил президент США Джо Байден, общаясь с журналистами.

По словам американского лидера, вероятная гибель Пригожина не удивляет официальный Вашингтон.

– Я не нахожу ничего удивительного в случившемся. Но мы пытаемся точно определить (почему самолет потерпел крушение, — Ред.). Мне сейчас нечего вам сказать по этому поводу, – подчеркнул Байден.

Считается, что Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в среду, 23 августа.

Под вечер в Тверской области РФ разбился его самолет. Среди пассажиров числились глава частной военной компании (ЧВК) Вагнера Пригожин и его “правая рука” Дмитрий Уткин с позывным Вагнер. По крайней мере, такой список обнародовала Росавиация.

Причина авиакатастрофы пока неизвестна. Как отмечает Sky News со ссылкой на источники в разведке США, предварительные данные расследования свидетельствуют о том, что на борту самолета мог произойти взрыв.

Накануне спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер сообщил, что у США нет никаких подтверждений, что самолет сбили ракетой.

В то же время аналитики американского Института изучения войны предположили, что диктатор Владимир Путин почти наверняка приказал военному командованию РФ сбить самолет Пригожина.

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