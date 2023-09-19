Иск Украины против РФ о геноциде: что известно о деле и какие последствия будет иметь

Международный суд ООН в Гааге (Нидерланды) в понедельник, 18 сентября, начал слушания по делу Украины против РФ о преступлении геноцида, которые продлятся до 27 сентября. Они не касаются дела по существу, а сосредоточатся на юридических аргументах относительно юрисдикции.

В частности, будут заслушаны предварительные возражения, выдвинутые Россией.

Что известно о деле и возможных последствиях для Украины — далее в материале.

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Украина и еще 32 страны 26 февраля 2022 года подали иск в секретариат Международного суда ООН против РФ о преступлении геноцида на основании Конвенции 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Креативность иска заключалась в том, что Украина не обвинила Россию в совершении геноцида как такового, поскольку тогда еще не было соответствующих доказательств. Она просила суд признать, что не совершала никакого “геноцида” на Донбассе, в чем тогда ее публично обвиняли российские чиновники для оправдания полномасштабного вторжения.

При рассмотрении дела в марте 2022 года Украина призвала суд обязать РФ немедленно остановить боевые действия и участие в них ее военных. Однако Москва проигнорировала соответствующее решение, принятое 16 марта, и уже в начале октября выдвинула предварительные возражения относительно юрисдикции суда ООН и приемлемости заявления Украины.

Именно этому посвящены сентябрьские слушания. Показательно уже то, что Россия, которая до сих пор избегала судебного процесса, решила участвовать в них.

РФ продолжает повторять пропагандистские высказывания о том, что “русофобский и неонацистский режим в Киеве” использует конвенцию как повод для затягивания рассмотрения дела. Представители страны-агрессора требуют прекращения дела и заявляют, что суд не имеет юрисдикции для рассмотрения.

Окончательное решение в пользу Украины может иметь важное значение для любых будущих исков о репарациях. В целом шансы на выигрыш процесса неплохие, однако они не гарантированы, поскольку до этого Международный суд ООН не рассматривал таких исков.

Возможные последствия для Украины

Если Украина выиграет этот юридический процесс, она может подавать следующий иск — о финансовой компенсации ущерба, нанесенного войной.

Однако надо понимать, что он не завершится заключением виновных, потому что международные суды не занимаются наказанием конкретных лиц.

Но для нас будет важным даже то, что суд ООН признает ложью утверждения РФ о “геноциде на Донбассе”, которые она продолжает распространять.

Также, если суд юридически подтвердит, что Россия напала на Украину под надуманным предлогом, это облегчит положение во всех других процессах против страны-агрессора. Ведь его решение, например, в коммерческих арбитражах будет иметь безусловный авторитет.

Шансы на победу

Какими бы абсурдными ни были заявления представителей РФ в суде, только на этом Украине не выиграть процесс.

Наши юристы должны убедить судей, что обвинения в “геноциде русскоязычных на Донбассе” были четко связаны с вторжением — и это реальное нарушение конвенции.

Однако у нас есть поддержка еще 32 стран мира. Украина просто не может позволить себе проиграть, потому что это имиджевый вопрос не только для нее.

Поэтому трудно представить международные последствия и масштаб того, как РФ будет манипулировать решением в случае своей победы в Гааге.

Рассмотрение дела продвигается довольно быстро, поэтому, возможно, до конца года или в начале следующего можно ожидать решения Международного суда ООН.

Источник: Європейська правда

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