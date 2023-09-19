Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Розтрощені авто та багато “швидких”: на виїзді з Києва сталася масштабна ДТП
Терміново
На Хмельниччині уламки ракет впали на колію та територію підприємства
Терміново
РФ атакувала Львів дронами Shahed. Є влучання у промислові склади, є поранений та загиблий
ППО знищила всі випущені росіянами дрони та 6 із 10 ракет – Повітряні сили
Під час виконання бойового завдання загинув боксер Андрій Огородник
Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Позов України проти РФ щодо геноциду: що відомо про справу та які наслідки матиме

Судовий процес у Гаазі у справі MH17
Фото: Getty Images

Міжнародний суд ООН у Гаазі (Нідерланди) у понеділок, 18 вересня, розпочав слухання у справі України проти РФ про злочин геноциду, які триватимуть до 27 вересня. Вони не стосуються справи по суті, а зосередяться на юридичних аргументах щодо юрисдикції.

Зокрема, будуть заслухані попередні заперечення, висунуті Росією.

Що відомо про справу та можливі наслідки для України – далі у матеріалі.

Зараз дивляться

Україна та ще 32 країни 26 лютого 2022 року подали позов до секретаріату Міжнародного суду ООН проти РФ щодо злочину геноциду на підставі Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Креативність позову полягала у тому, що Україна не звинуватила Росію у здійсненні геноциду як такого, оскільки тоді ще не було відповідних доказів. Вона просила суд визнати, що не вчиняла жодного “геноциду” на Донбасі, у чому тоді її публічно звинувачували російські посадовці для виправдання повномасштабного вторгнення.

Під час розгляду справи у березні 2022 року Україна закликала суд зобов’язати РФ негайно зупинити бойові дії та участь у них її військових. Проте Москва проігнорувала відповідне рішення, ухвалене 16 березня, і вже на початку жовтня висунула попередні заперечення щодо юрисдикції суду ООН та прийнятності заяви України.

Саме цьому присвячені вересневі слухання. Показово вже те, що Росія, яка досі уникала судового процесу, вирішила брати участь у них.

Читайте також
Треба зазирнути в голову кожному злочинцю: юристка розповіла, у чому складність доведення злочину геноциду
Позов України проти РФ щодо геноциду: що відомо про справу та які наслідки матиме

РФ продовжує повторювати пропагандистські висловлювання про те, що “русофобський і неонацистський режим у Києві” використовує конвенцію як привід для затягування розгляду справи. Представники країни-агресора вимагають припинення справи і заявляють, що суд не має юрисдикції для розгляду.

Остаточне рішення на користь України може мати важливе значення для будь-яких майбутніх позовів про репарації. Загалом шанси на виграш процесу непогані, проте вони не гарантовані, оскільки до цього Міжнародний суд ООН не розглядав таких позовів.

Можливі наслідки для України

Якщо Україна виграє цей юридичний процес, вона може подавати наступний позов – про фінансову компенсацію збитків, завданих війною.

Проте треба розуміти, що він не завершиться ув’язненням винних, бо міжнародні суди не займаються покаранням конкретних осіб.

Але для нас буде важливим навіть те, що суд ООН визнає брехнею твердження РФ про “геноцид на Донбасі”, які вона продовжує поширювати.

Також, якщо суд юридично підтвердить, що Росія напала на Україну під надуманим приводом, це полегшить становище в усіх інших процесах проти країни-агресора. Адже його рішення, наприклад, у комерційних арбітражах матиме безумовний авторитет.

Читайте також
Путін перетворив РФ на фабрику геноциду. Снайдер про колективну відповідальність росіян за злочини в Україні
Позов України проти РФ щодо геноциду: що відомо про справу та які наслідки матиме

Шанси на перемогу

Якими б абсурдними не були заяви представників РФ у суді, лише на цьому Україні не виграти процес.

Наші юристи мають переконати суддів, що звинувачення у “геноциді російськомовних на Донбасі” були чітко пов’язані з вторгненням – і це реальне порушення конвенції.

Проте у нас є підтримка ще 32 країн світу. Україна просто не може дозволити собі програти, бо це іміджеве питання не тільки для неї. Тому важко уявити міжнародні наслідки та масштаб того, як РФ маніпулюватиме рішенням у разі своєї перемоги у Гаазі.

Розгляд справи просувається доволі швидко, тож, можливо, до кінця року чи на початку наступного можна очікувати рішення Міжнародного суду ООН.

Читайте також
33 країни підтримали Україну у позові проти Росії в суді ООН за конвенцією про геноцид
Суд ООН, палац миру

Джерело: Європейська правда

Війна в Україні, Гаагський суд, Геноцид, ООН, Російська агресія, Росія-Україна, Суд в Гаазі
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Що потрібно робити, якщо військового оголосили зниклим безвісти: відповідає юрист
Позов України проти РФ щодо геноциду: що відомо про справу та які наслідки матиме
Мінус 520 окупантів та 35 артсистем: втрати ворога за минулу добу
Град
У Херсоні окупанти обстріляли тролейбус: поранено двох чоловіків, є загиблий
обстріл Херсону
Найближчим часом бої у нижній течії Дніпра можуть посилитись – британська розвідка
Позов України проти РФ щодо геноциду: що відомо про справу та які наслідки матиме
ЗСУ в районі Бахмута розбили три елітні бригади армії РФ – ISW
проросійські окупанти

Завантаження

Ігри
Відео
Нас розстріляли прямо в машині: недитячі історії дітей, що тікали від війни

Від рук російських терористів в України загинуло вже понад 500 дітей. Більше 1100 вважають зниклими безвісти і така ж кількість неповнолітніх дістали поранення внаслідок бойових дій. На очах наших дітей російські військові чинять найстрашніші звірства: ґвалтують, вбивають батьків, друзів. Спогади про пережиті жахи маленькі українці часто занотовують на папері, малюють війну на картинах, монтують власне кіно із відео, яке залишилось у дитячих телефонах.

Христина Величанська
Приліт у Харкові 18.09.2023 | Зеленські у США | Новини Факти ICTV за 19.09.2023
Позов України проти РФ щодо геноциду: що відомо про справу та які наслідки матиме
Обстріл Харкова 18.09.2023: окупанти вдарили по центру! Новини Факти ICTV за 18.09.2023
Позов України проти РФ щодо геноциду: що відомо про справу та які наслідки матиме
Вибори під час війни та тріумф на Іграх Нескорених | Новини Факти ICTV за 18.09.2023
Позов України проти РФ щодо геноциду: що відомо про справу та які наслідки матиме
У РФ дефіцит пального | Розпад Росії | Блекаут у жовтні | Новини Факти ICTV за 18.09.2023
Позов України проти РФ щодо геноциду: що відомо про справу та які наслідки матиме
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь