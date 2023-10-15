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Илья Нежигай, редактор ленты

ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Сирии и нанес ответные удары

ізраїльський танк Merkava
Фото: Getty Images

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили, что по северному региону Израиля были выпущены ракеты из Сирии.

Как пишет Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ, в ответ Израилем был открыт артиллерийский огонь по источнику обстрела.

Армией обороны Израиля не уточняется, сколько именно ракет было выпущено из Сирии.

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Сирены звучали в Альме, вблизи ливанской границы, и в Авней-Эйтане, на Голанских высотах, недалеко от границы с Сирией.

Сообщений о ранениях или разрушениях нет.

По предварительной информации, ответный удар Израиля по Сирии пришелся по аэродрому в Алеппо. Журналисты, ссылаясь на сирийское Минобороны писали, что после удара международный аэропорт Алеппо был выведен из строя. На данный момент эту информацию невозможно подтвердить.

Удары по Израилю из Сирии

Перед этим, 14 октября, израильское армейское радио сообщило, что над Голанскими высотами на севере Израиля сбита ракета, выпущенная из Сирии.

Это не единичный случай, когда удары по Израилю происходят из Сирии. Первые сообщения об обстреле Израиля со стороны Сирии появились 10 октября, на третий день после вторжения боевиков ХАМАС на территорию еврейского государства.

Тогда, по сообщению ЦАХАЛ, сирийские ракеты упали на открытой местности. Пострадавших или разрушений в результате того обстрела — не было.

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7 октября 2023 года радикальная исламистская группировка ХАМАС напала на Израиль. Атака была внезапной и многие боевики ХАМАС смогли проникнуть на территорию Израиля. Еврейское государство нанесло ответные удары.

Это стало одним из самых серьезных эскалаций за последние годы между Израилем и исламистской группировкой боевиков.

Впоследствии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в войне.

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