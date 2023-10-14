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Юлия Соколова, редактор ленты

Боевики ХАМАСа заявили, что “ценят позицию Путина” по поводу войны в Израиле

володимир путін
Фото: Getty Images

Боевики палестинской террористической группировки ХАМАС приветствовали позицию диктатора РФ Владимира Путина относительно войны в Израиле.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на заявление террористов.

Так, в среду, 13 октября, диктатор призвал Израиль и ХАМАС “минимизировать или свести к нулю” жертвы среди гражданского населения. С аналогичным призывом “к спокойствию” 13 октября выступил российский МИД.

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В дополнение к комментариям Кремля 13 октября посол РФ в ООН Василий Небензя распространил резолюцию с призывом “к немедленному прекращению огня”. В то же время, в этом “документе” не упоминался ХАМАС и жестокое нападение боевиков на Израиль.

Утром в субботу, 14 октября, группировка ХАМАС, управляющая сектором Газа, приветствовала “неутомимые усилия России, направленные на прекращение агрессии Израиля”.

В заявлении террористов говорится, что ХАМАС ценит позицию Путина “по поводу продолжающейся сионистской агрессии против нашего народа”, а также “его непринятие блокады сектора Газа, прекращения поставок гуманитарной помощи и нападений на гражданское население”.

CNN обращает внимание, что комментарии Кремля по поводу войны в Израиле появились в то время, когда РФ продолжает безжалостную войну против Украины и находится под следствием Международного уголовного суда (МКС) за преступления против человечности. Это дело, среди прочего, включает в себя обвинения в атаках на гражданское население.

Стоит отметить, что звучали заявления о причастности России к новому витку палестино-израильской войны. Об этом, в частности, заявляли президент Украины Владимир Зеленский и руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов.

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Война в Израиле: что известно

Утром 7 октября террористы движения ХАМАС начали нападение на Израиль. Они нанесли массированный ракетный удар по мирным населенным пунктам и прорвались на израильскую территорию из сектора Газа.

Израиль официально объявил о состоянии войны, освободил захваченные боевиками населенные пункты и начал в ответ наносить удары по объектам ХАМАС в Газе.

В результате атаки террористов погибли более 1,3 тыс. человек, большинство из которых мирные жители. Среди погибших есть украинцы. Более 3,3 тыс. получили ранения.

Израильское Минобороны отдало приказ о полной блокаде сектора Газа. Речь идет о блокировке доступа к электроснабжению, топливу и продовольствию. Блокада будет длиться до тех пор, пока ХАМАС не вернет всех захваченных заложников.

Источник: CNN, Axios
Боевик, Война в Израиле, Кремль, Російська агресія, тероризм
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