У Польщі знайдені уламки семи дронів та фрагмент однієї ракети після російської атаки в ніч проти 10 вересня.

Про це повідомляє польське видання Onet з посиланням на речницю Міністерства внутрішніх справ Кароліну Ґалецьку.

Атака на Польщу 10 вересня: що відомо

— Ми знайшли сім безпілотників і один фрагмент ракети, – повідомила речниця МВС.

Уламки снаряда невідомого походження виявлені біля села Вигалів у Парчевському повіті Люблінського воєводства.

По одному дрону знайдено в селах Чешники (Замойський повіт), Чоснівка (Біло-Підляський повіт), Вирики Воля (Влодавський повіт), Колонія Кривоверба (Парчевський повіт), Вигалів (Парчевський повіт), Вогинь (Радзінський повіт) у Люблінському воєводстві.

Уламки російських БпЛА знайшли також у Мнишкові (Опочненський повіт, Лодзьке воєводство) та Олесно (Ельблонзький повіт, Вармінсько-Мазурське воєводство).

Крім того, у селі Вирики Воля зафіксовано пошкодження будинку внаслідок влучання російського безпілотника.

Раніше президент Зеленський повідомив, що, за оновленими даними, цієї ночі загалом близько двох десятків російських дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі.

Щонайменше два російські дрони використали повітряний простір Білорусі для проникнення на територію Польщі.

