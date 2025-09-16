Велика Британія долучається до місії НАТО Східний вартовий на тлі загострення повітряних загроз з боку Росії й відправляє свої винищувачі до Польщі.

Водночас Євросоюз відклав офіційне представлення свого 19-го пакету санкцій проти Росії через тиск з боку США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg та українські ЗМІ.

Зараз дивляться

Розширення місії НАТО Східний вартовий: що відомо

Свою участь у захисті неба вже підтвердили Франція, Німеччина, Данія, Нідерланди, Італія та Чехія.

Також будуть залучені системи Patriot та AWACS, повідомляють ЗМІ.

Нагадаємо, що місія Східний вартовий була запущена після порушення російськими дронами повітряного простору Польщі у ніч проти 10 вересня.

Тоді понад два десятки російських безпілотників перетнули повітряний кордон із Польщею.

Вплив Трампа на санкційну політику

Передбачалося, що Європейська комісія представить новий пакет санкцій на засіданні дипломатів ЄС у середу, 17 вересня.

Однак американський президент Дональд Трамп зажадав від Європи жорсткіших заходів як умови для запровадження санкцій з боку США.

У п’ятницю Штати почали чинити тиск на союзників по G7, вимагаючи запровадити 100% тарифів для Китаю та Індії на закупівлю російської нафти, а також вжити інших заходів, щоб змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів з Україною.

Як зазначає Bloomberg із посиланням на європейського дипломата, наразі у G7 працюють над новим пакетом санкцій і мають намір завершити роботу над текстом протягом наступних двох тижнів.

За даними джерел агентства, робота над 19-м пакетом санкцій ЄС може бути завершена наприкінці тижня.

Досі Трамп утримувався від запровадження прямих санкцій проти Росії, попри кілька порушених ним термінів та відмову Путіна вести переговори про припинення війни.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.