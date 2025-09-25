Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 25 вересня заявив, що поділяє позицію президента США Дональда Трампа стосовно необхідності збивати російські безпілотники та літаки у випадку порушення ними повітряного простору країн Альянсу.

Про це повідомляє Reuters.

Країни НАТО за необхідності мають збивати літаки РФ

– Якщо так буде необхідно. Тож я повністю згоден з президентом Трампом: якщо так буде необхідно, – сказав Рютте.

Він наголосив, що війська НАТО мають належну підготовку для оцінки подібних загроз і можуть ухвалювати рішення, чи супроводжувати російські літаки за межі території союзників, чи вживати більш рішучих заходів.

Зараз дивляться

Нагадаємо, 23 вересня під час спільної пресконференції в Нью-Йорку з президентом України Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, якщо ті вторгаються в їхній повітряний простір.

У середу, 24 вересня, американські винищувачі перехопили чотири російські військові літаки поблизу Аляски.

У зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски (ADIZ) перебували два стратегічні бомбардувальники Ту-95 та два винищувачі Су-35.

Минулого тижня три російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії, пролетівши неподалік від Талліна.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.