У Ярославлі горить Ново-Ярославський нафтопереробний завод (НПЗ).

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Горить Ново-Ярославський НПЗ: що відомо

Місцеві мешканці повідомляють про сильну пожежу та стовп густого чорного диму, що здіймається у небо. Причина пожежі поки не відома.

Цей нафтопереробний завод за обсягом входить до п’ятірки найбільших російських НПЗ і є найбільшим нафтопереробним підприємством у Центральному федеральному окрузі Росії.

Ярославський НПЗ є основним переробним активом вертикально-інтегрованої компанії Славнефть, 99,7% акцій якої на паритетних засадах контролюється компаніями Роснефтьта Газпром.

Пожежа на території НПЗ в Ярославлі не пов’язана з атакою безпілотників, заявив губернатор Михайло Євраєв.

За його словами, сьогодні атак дронів на Ярославль не зафіксовано.

— Пожежа має техногенний характер. Спецслужби вже працюють над її ліквідацією, — повідомив Михайло Євраєв.

Міністерство оборони РФ: повідомило, що російська ППО за ніч збила 20 українських безпілотників:

8 БпЛА – над територією Бєлгородської області, 8 БпЛА – над територією Ростовської області, 3 БпЛА – над територією Саратовської області, та один дрон – над територією Воронезької області.

Вночі 20 вересня українські ударні дрони атакували Саратовський та Новокуйбишевський НПЗ.

24 вересня атаки дронів зазнав завод Газпром нафтохім Салават у Башкортостані.

26 вересня знову Сили оборони атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ.

Фото: Astra

