Технічна зустріч між представниками Європейської комісії та Бельгії, що відбулася у п’ятницю, 7 листопада, не призвела до прориву у питанні використання заморожених російських активів для підтримки України.

Про це повідомило Euronews із посиланням на власні джерела.

Представники ЄК та Бельгії не домовилися щодо активів РФ

Як зазначають джерела видання в уряді Бельгії, у країні зростає занепокоєння через відсутність альтернативних пропозицій з боку Європейської комісії щодо того, як саме можна використати заморожені російські активи для фінансування України.

– Для Бельгії важливо, щоб були розглянуті всі варіанти. Кожен можливий підхід повинен бути ретельно і прозоро вивчений, щоб забезпечити найкраще рішення, – повідомило одне з джерел.

Співрозмовник додав, що наразі цих варіантів вони ще не побачили.

Те саме джерело уточнило, що Бельгія “поки що не розчарована” відсутністю інших пропозицій Єврокомісії, “але час спливає, і ми залишаємося конструктивними”.

Інше європейське джерело своєю чергою зазначило, що Європейський Союз усе ще сподівається досягти угоди з Бельгією, хоча визнало, що часу для цього залишається небагато.

Європейська комісія раніше представила план, який дозволить урядам країн ЄС використати для підтримки України до €185 млрд – більшу частину російських суверенних активів, наразі заморожених у Європі, без їхньої конфіскації.

Схвалення цього плану загальмувалося через побоювання Бельгії, на території якої зосереджена основна частина зазначених активів.

У ЄС запевнили, що питання використання заморожених російських активів для фінансової допомоги Україні залишається на порядку денному, а остаточне рішення очікується у грудні 2025 року.

