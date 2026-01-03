Самолет, на борту которого находились президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, прибыл на базу Национальной гвардии Стюарт в Нью-Йорке.

Об этом сообщает CNN.

Мадуро вывели из самолета под охраной более десятка федеральных агентов. Президент одет в серую одежду, в наручниках. Далее Мадуро должны доставить вертолетом в Манхэттен, а затем в городской центр содержания под стражей.

Это одна из немногих тюрем в США, способных содержать подсудимых, нуждающихся в усиленном режиме безопасности. Она известна тем, что там содержатся другие известные подсудимые, такие как мексиканский наркобарон Хоакин Эль Чапо Гусман, Луиджи Манджоне, подозреваемый в убийстве Брайана Томпсона, генерального директора UnitedHealth.

На следующей неделе лидер Венесуэлы должен предстать перед федеральным судом Манхэттена по обвинению в торговле наркотиками и оружием.

Супругов вытащили из их спальни во время масштабной операции американских военных в Каракасе ночью 3 января.

Сегодня Министерство юстиции США обнародовало новое обвинительное постановление против Николаса Мадуро, его жены и сына.

Мадуро

