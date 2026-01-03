Літак із Мадуро та його дружиною прибув на військову базу в Нью-Йорку
Літак, на борту якого перебували президент Венесуели Ніколас Мадуро та його дружина Силія Флорес, прибув на базу Національної гвардії Стюарт в Нью-Йорку.
Про це повідомляє CNN.
Мадуро вивели з літака під охороною більше десятка федеральних агентів. Президент одягнений у сірий одяг, в наручниках. Далі Мадуро мають доставити вертольотом до Мангеттена, а потім до міського центру тримання під вартою.
Це одна з небагатьох в’язниць у США, здатних утримувати підсудних, які потребують посиленого режиму безпеки. Вона відома тим, що там утримуються інші відомі підсудні, такі як мексиканський наркобарон Хоакін Ель Чапо Гусман, Луїджі Манджоне, підозрюваний у вбивстві Браяна Томпсона, генерального директора UnitedHealth.
Наступного тижня лідер Венесуели має постати перед федеральним судом Мангеттена за звинуваченням у торгівлі наркотиками та зброєю.
BREAKING: Nicolas Maduro is led away in handcuffs after landing at New York Stewart International Airport.
Follow ???? https://t.co/QiYZWZ6Hlk
???? Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/okZCpvVv5a
— Sky News (@SkyNews) January 3, 2026
Подружжя витягли з їхньої спальні під час масштабної операції американських військових у Каракасі вночі 3 січня.
Сьогодні Міністерство юстиції США оприлюднило нову обвинувальну постанову проти Ніколаса Мадуро, його дружини та сина.