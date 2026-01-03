Літак, на борту якого перебували президент Венесуели Ніколас Мадуро та його дружина Силія Флорес, прибув на базу Національної гвардії Стюарт в Нью-Йорку.

Про це повідомляє CNN.

Мадуро вивели з літака під охороною більше десятка федеральних агентів. Президент одягнений у сірий одяг, в наручниках. Далі Мадуро мають доставити вертольотом до Мангеттена, а потім до міського центру тримання під вартою.

Зараз дивляться

Це одна з небагатьох в’язниць у США, здатних утримувати підсудних, які потребують посиленого режиму безпеки. Вона відома тим, що там утримуються інші відомі підсудні, такі як мексиканський наркобарон Хоакін Ель Чапо Гусман, Луїджі Манджоне, підозрюваний у вбивстві Браяна Томпсона, генерального директора UnitedHealth.

Наступного тижня лідер Венесуели має постати перед федеральним судом Мангеттена за звинуваченням у торгівлі наркотиками та зброєю.

BREAKING: Nicolas Maduro is led away in handcuffs after landing at New York Stewart International Airport. Follow ???? https://t.co/QiYZWZ6Hlk ???? Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/okZCpvVv5a — Sky News (@SkyNews) January 3, 2026

Подружжя витягли з їхньої спальні під час масштабної операції американських військових у Каракасі вночі 3 січня.

Сьогодні Міністерство юстиції США оприлюднило нову обвинувальну постанову проти Ніколаса Мадуро, його дружини та сина.

Джерело : CNN