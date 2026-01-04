Лидер Венесуэлы Николас Мадуро, которого недавно задержали в рамках операции США, поддерживал полномасштабную войну России против Украины.

Об этом напомнил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в социальной сети X.

МИД Литвы об отношении Мадуро к войне

— Мы внимательно следим за ситуацией в Венесуэле в координации с нашими международными партнерами и союзниками, — заявил Будрис.

По его словам, Литва не признала Николаса Мадуро законным президентом Венесуэлы.

Министр иностранных дел Литвы напомнил, что режим Мадуро поддерживал агрессивную войну России против Украины, а также активно взаимодействовал с Ираном и Кубой.

По мнению главы МИД, на данном этапе крайне важно, чтобы любые дальнейшие действия соответствовали международному праву.

4 января сообщалось, что в США вспыхнули масштабные протесты после военной операции в Венесуэле, захвата ее лидера Николаса Мадуро и его жены. Американцы подчеркивают, что не хотят войны с Венесуэлой.

А уже 5 января Совет Безопасности ООН на заседании обсудит обострение ситуации в Венесуэле после военных действий США и задержания Мадуро.