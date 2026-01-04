В МИД Литвы напомнили, что Мадуро поддерживал войну РФ против Украины
- Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис напомнил, что задержанный американскими силами лидер Венесуэлы Николас Мадуро поддерживал российскую агрессию против Украины.
- Глава МИД подчеркнул, что Литва никогда не признавала легитимность Мадуро. Он отметил важность соблюдения международного права в ходе дальнейшего развития событий в Венесуэле.
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро, которого недавно задержали в рамках операции США, поддерживал полномасштабную войну России против Украины.
Об этом напомнил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в социальной сети X.
МИД Литвы об отношении Мадуро к войне
— Мы внимательно следим за ситуацией в Венесуэле в координации с нашими международными партнерами и союзниками, — заявил Будрис.
По его словам, Литва не признала Николаса Мадуро законным президентом Венесуэлы.
Министр иностранных дел Литвы напомнил, что режим Мадуро поддерживал агрессивную войну России против Украины, а также активно взаимодействовал с Ираном и Кубой.
По мнению главы МИД, на данном этапе крайне важно, чтобы любые дальнейшие действия соответствовали международному праву.
4 января сообщалось, что в США вспыхнули масштабные протесты после военной операции в Венесуэле, захвата ее лидера Николаса Мадуро и его жены. Американцы подчеркивают, что не хотят войны с Венесуэлой.
А уже 5 января Совет Безопасности ООН на заседании обсудит обострение ситуации в Венесуэле после военных действий США и задержания Мадуро.