Лідер Венесуели Ніколас Мадуро, якого нещодавно затримали у рамках операції США, підтримував повномасштабну війну Росії проти України.

Про це нагадав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис у соціальній мережі X.

МЗС Литви про ставлення Мадуро до війни

– Ми уважно стежимо за ситуацією у Венесуелі у координації з нашими міжнародними партнерами та союзниками, – заявив Будрис.

За його словами, Литва не визнала Ніколаса Мадуро законним президентом Венесуели.

Міністр закордонних справ Литви нагадав, що режим Мадуро підтримував агресивну війну Росії проти України, а також активно взаємодіяв з Іраном і Кубою.

На думку очільника МЗС, на цьому етапі вкрай важливо, щоб будь-які подальші дії відповідали міжнародному праву.

4 січня повідомлялося, що у США спалахнули масштабні протести після військової операції у Венесуелі, захоплення її лідера Ніколаса Мадуро і його дружини. Американці наголошують, що не хочуть війни з Венесуелою.

А вже 5 січня Рада Безпеки ООН на засіданні обговорить загострення ситуації у Венесуелі після військових дій США та затримання Мадуро.