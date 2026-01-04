У МЗС Литви нагадали, що Мадуро підтримував війну РФ проти України
- Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис нагадав, що затриманий американськими силами лідер Венесуели Ніколас Мадуро підтримував російську агресію проти України.
- Очільник МЗС наголосив, що Литва ніколи не визнавала легітимність Мадуро. Він наголосив на важливості дотримання міжнародного права під час подальшого розвитку подій у Венесуелі.
Лідер Венесуели Ніколас Мадуро, якого нещодавно затримали у рамках операції США, підтримував повномасштабну війну Росії проти України.
Про це нагадав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис у соціальній мережі X.
МЗС Литви про ставлення Мадуро до війни
– Ми уважно стежимо за ситуацією у Венесуелі у координації з нашими міжнародними партнерами та союзниками, – заявив Будрис.
За його словами, Литва не визнала Ніколаса Мадуро законним президентом Венесуели.
Міністр закордонних справ Литви нагадав, що режим Мадуро підтримував агресивну війну Росії проти України, а також активно взаємодіяв з Іраном і Кубою.
На думку очільника МЗС, на цьому етапі вкрай важливо, щоб будь-які подальші дії відповідали міжнародному праву.
4 січня повідомлялося, що у США спалахнули масштабні протести після військової операції у Венесуелі, захоплення її лідера Ніколаса Мадуро і його дружини. Американці наголошують, що не хочуть війни з Венесуелою.
А вже 5 січня Рада Безпеки ООН на засіданні обговорить загострення ситуації у Венесуелі після військових дій США та затримання Мадуро.