Президент США Дональд Трамп заявив, що ВМС США “за необхідності” будуть супроводжувати танкери через Ормузьку протоку, яку заблокував Іран.

ВМС США супроводжуватимуть танкери через Ормузьку протоку

– Я наказав Корпорації фінансування розвитку США (DFC) забезпечити за дуже розумною ціною страхування політичних ризиків та гарантії фінансової безпеки всієї морської торгівлі, особливо енергетичної, що подорожує через Перську затоку, – написав він у Truth Social.

За його словами, це буде доступно для всіх судноплавних ліній.

Трамп зазначив, що за необхідності ВМС Сполучених Штатів якомога швидше почнуть супроводжувати танкери через Ормузьку протоку.

Зараз дивляться

– Незважаючи ні на що, Сполучені Штати забезпечать вільний потік енергії до світу. економічна та військова міць Сполучених Штатів є найбільшою на землі. Далі буде більше дій. Дякую за вашу увагу до цього питання, – наголосив американський президент.

Нагадаємо, 2 березня КВІР Ірану повідомив про закриття Ормузької протоки та заявив, що буде відкривати вогонь по будь-якому судну, яке намагатиметься пройти цим маршрутом.

28 лютого Іран фактично заблокував Ормузьку протоку. Судна, які планували рух через неї, отримували повідомлення із забороною від Корпусу вартових ісламської революції.

Офіційного підтвердження такого наказу з боку Тегерана тоді не було.

Уранці 28 лютого Ізраїль разом зі США розпочали операцію з бомбардування Тегерана.

Увечері того ж дня президент США Дональд Трамп заявив про смерть аятоли Хаменеї та низки іранських посадовців.

У відповідь Тегеран розпочав атаки на Ізраїль, американські військові бази та цивільні об’єкти в державах Перської затоки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.