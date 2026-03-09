Украина не принимает никаких ультиматумов или шантажа в ситуации с имуществом Ощадбанка, которое было задержано на территории Венгрии.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в комментарии украинским журналистам в Варшаве.

Сибига о ситуации с имуществом Ощадбанка

По словам Сибиги, задержание украинских инкассаторов в Венгрии является неприемлемым и имеет признаки государственного рэкета и акта государственного терроризма.

Он подчеркнул, что украинских граждан уже удалось вернуть домой, однако имущество, которое перевозили инкассаторские автомобили, до сих пор не вернули Украине.

Министр отметил, что затягивание со стороны Будапешта вызывает как минимум удивление.

– Сегодня уже четвертый день, как они не возвращаются. Это как минимум вызывает удивление. Украина не принимает ни ультиматумов, ни шантажа. Мы видим использование этой ситуации со стороны Венгрии, чтобы втянуть нас в свою внутреннюю избирательную кампанию, – заявил Сибига.

Он также призвал венгерскую сторону прекратить провокации и перейти к конструктивному диалогу в отношениях между странами.

Напомним, что инцидент с задержанием украинских инкассаторов произошел 5 марта на территории Венгрии.

Тогда венгерские правоохранители остановили два автомобиля инкассаторской службы государственного Ощадбанка, которые перевозили валюту и банковские металлы между австрийским Raiffeisen Bank и украинским банком в рамках регулярных финансовых операций.

По данным банка, в транспорте находилось около $40 млн, €35 млн и 9 кг золота. Венгерская сторона задержала семерых граждан Украины и изъяла автомобили вместе с грузом.

Позже министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что украинских инкассаторов удалось освободить. Они уже вернулись в Украину и получают помощь от консулов.

В то же время украинская сторона настаивает на возвращении инкассаторских автомобилей и перевезенных ценностей.

В Национальной полиции Украины по этому факту открыли уголовные производства по статьям о незаконном лишении свободы и захвате заложников.

На фоне инцидента украинские дипломаты также сообщили об информационной кампании дезинформации.

Венгерские фактчекеры из проекта Vastagbőr заявили, что российская пропаганда распространяет фейковые изображения украинских инкассаторов, созданные с помощью искусственного интеллекта.

По их данным, эти материалы активно распространял таблоид Ripost, связанный с политической силой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Фактчекеры зафиксировали массовую активность ботов, большинство из которых имеют румынские или молдовские имена, что может свидетельствовать об использовании ранее созданных сетей фейковых аккаунтов.

Источник : Укринформ

