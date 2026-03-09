Україна не приймає жодних ультиматумів чи шантажу в ситуації з майном Ощадбанку, яке було затримано на території Угорщини.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив у коментарі українським журналістам у Варшаві.

Сибіга про ситуацію з майном Ощадбанку

За словами Сибіги, затримання українських інкасаторів в Угорщині є неприйнятним і має ознаки державного рекету та акту державного тероризму.

Він наголосив, що українських громадян уже вдалося повернути додому, однак майно, яке перевозили інкасаторські автомобілі, досі не повернули Україні.

Міністр зазначив, що затягування з боку Будапешта викликає щонайменше подив.

– Сьогодні вже четвертий день, як вони не повертаються. Це щонайменше викликає подив. Україна не приймає ані ультиматумів, ані шантажу. Ми бачимо використання цієї ситуації з боку Угорщини, щоб втягнути нас у свою внутрішню виборчу кампанію, – заявив Сибіга.

Він також закликав угорську сторону припинити провокації та перейти до конструктивного діалогу у відносинах між країнами.

Нагадаємо, що інцидент із затриманням українських інкасаторів стався 5 березня на території Угорщини.

Тоді угорські правоохоронці зупинили два автомобілі інкасаторської служби державного Ощадбанку, які перевозили валюту та банківські метали між австрійським Raiffeisen Bank та українським банком у межах регулярних фінансових операцій.

За даними банку, у транспорті перебували близько $40 млн, €35 млн та 9 кг золота. Угорська сторона затримала сімох громадян України та вилучила автомобілі разом із вантажем.

Пізніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що українських інкасаторів вдалося звільнити. Вони вже повернулися до України та отримують допомогу від консулів.

Водночас українська сторона наполягає на поверненні інкасаторських автомобілів і перевезених цінностей.

У Національній поліції України за цим фактом відкрили кримінальні провадження за статтями про незаконне позбавлення волі та захоплення заручників.

На тлі інциденту українські дипломати також повідомили про інформаційну кампанію дезінформації.

Угорські фактчекери з проєкту Vastagbőr заявили, що російська пропаганда поширює фейкові зображення українських інкасаторів, створені за допомогою штучного інтелекту.

За їхніми даними, ці матеріали активно поширював таблоїд Ripost, пов’язаний із політичною силою прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Фактчекери зафіксували масову активність ботів, більшість яких мають румунські або молдовські імена, що може свідчити про використання раніше створених мереж фейкових акаунтів.

Джерело : Укрінформ

