В результаті атаки безпілотника на спільну базу пешмерга та французьких угруповань у районі Махмура в Іраку отримали поранення щонайменше шість французьких солдатів.

Про це у четвер, 12 березня, повідомив губернатор Ербіля Омед Кошнау, а також джерело в службі безпеки, поінформоване про інцидент, пише Reuters.

Атака Ірану на французьку базу в Іраку: деталі

Зазначається, що пешмерга – це курдські воєнізовані формування в Іракському Курдистані, в якому розташоване місто Махмур, атакований Іраном.

За інформацією французьких ЗМІ, ці військові брали участь у навчаннях по боротьбі з тероризмом, яку проводили сумісно з іракськими партнерами.

Усі шість постраждалих французьких військовослужбовців були доставлені до найближчого медичного закладу.

Нагадаємо, Хезболла випустила понад 100 ракет по Ізраїлю, ЦАХАЛ атакував Ливан у відповідь.

2 березня Хезболла заявила про “помсту за кров верховного лідера мусульман Алі Хаменеї” та атакувала Ізраїль, у відповідь ЦАХАЛ оголосив наступальну кампанію.

За даними ЗМІ, США та Ізраїль обговорювали можливість проведення спеціальної операції на території Ірану для забезпечення контролю над запасами високозбагаченого урану.

Після того, як Моджтабу Хаменеї обрали новим верховним лідером Ірану, Дональд Трамп назвав цей вибір неприйнятним і заявив, що може підтримати вбивство нового верховного лідера Ірану, якщо той не поступиться вимогам США.

Тим часом новий лідер Ірану погрожує помстою США та Ізраїлю та блокадою Ормузької протоки.

