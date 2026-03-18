Американские военные нанесли удар по укрепленным ракетным позициям Ирана вблизи Ормузского пролива, которые использовались для размещения противокорабельных ракет.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Удар США по Ирану: что известно

По данным американского командования, несколько часов назад силы США применили тяжелые боеприпасы против иранских ракетных объектов.

Речь идет об использовании нескольких 5000-фунтовых (2,3 т, — Ред.) глубокопроникающих бомб по укрепленным позициям вдоль иранского побережья вблизи Ормузского пролива.

В CENTCOM отметили, что на этих объектах размещались противокорабельные крылатые ракеты Ирана.

Именно эти системы, по оценке США, представляли угрозу для международного судоходства в проливе.

Ормузский пролив является стратегическим морским маршрутом, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Любая военная активность в этом районе может влиять на глобальную безопасность и энергетические рынки.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что НАТО может ждать “очень плохое” будущее, если союзники не помогут обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

Он призвал страны, которые пользуются этим маршрутом, присоединиться к его защите, в частности через военное присутствие в регионе.

Также США вели переговоры с несколькими странами по совместному патрулированию Ормузского пролива.

Однако уже накануне президент Дональд Трамп заявил, что большинство союзников по НАТО отказались участвовать в военной операции США против Ирана и добавил, что Соединенным Штатам следует пересмотреть свое членство в Североатлантическом союзе.

