Американські військові завдали удару по укріплених ракетних позиціях Ірану поблизу Ормузької протоки, які використовувалися для розміщення протикорабельних ракет.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

Удар США по Ірану: що відомо

За даними американського командування, кілька годин тому сили США застосували важкі боєприпаси проти іранських ракетних об’єктів.

Зараз дивляться

Ідеться про використання кількох 5000-фунтових (2,3 т, — Ред.) бомб глибокого проникнення по укріплених позиціях уздовж іранського узбережжя поблизу Ормузької протоки.

У CENTCOM зазначили, що на цих об’єктах розміщувалися протикорабельні крилаті ракети Ірану.

Саме ці системи, за оцінкою США, становили загрозу для міжнародного судноплавства у протоці.

Ормузька протока є стратегічним морським маршрутом, через який проходить значна частина світових постачань нафти.

Будь-яка військова активність у цьому районі може впливати на глобальну безпеку та енергетичні ринки.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що на НАТО може чекати “дуже погане” майбутнє, якщо союзники не допоможуть забезпечити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці.

Він закликав країни, які користуються цим маршрутом, долучитися до його захисту, зокрема через військову присутність у регіоні.

Також США вели переговори з кількома країнами щодо спільного патрулювання Ормузької протоки.

Однак уже напередодні президент Дональд Трамп заявив, що більшість союзників по НАТО відмовилися брати участь у військовій операції США проти Ірану, та додав, що Сполученим Штатам слід переглянути своє членство в Північноатлантичному союзі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.