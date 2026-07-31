Украина передала Польше конкретное предложение об обмене истребителей МиГ-29 на беспилотники.

Об этом заявила заместитель министра обороны Польши Паулина Собковяк-Чарнецкая, сообщает PAP.

Предложение Украины о передаче польских МиГ-29: что известно

По словам Собковяк-Чарнецкой, украинская сторона вернулась к переговорам и передала Варшаве конкретное предложение о том, какими именно беспилотниками готова расплатиться за польские истребители МиГ-29.

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Она отметила, что польская сторона уже несколько дней анализирует украинское предложение.

После этого окончательное решение должен принять вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Чиновница выразила надежду, что переговоры не затянутся, а решение по самолетам примут максимум в течение нескольких недель.

Обмен польских МиГ-29 на украинские дроны: что известно

Во время интервью Собковяк-Чарнецкую спросили, предлагает ли Украина, как и раньше, оплатить ремонт истребителей.

Она ответила, что сейчас стороны обсуждают уже другой формат сотрудничества.

— Нет, сейчас мы уже говорим об обмене: мы передаем МиГи, а украинская сторона передает дроны. Конечно, если Украина захочет модернизировать эти самолеты, мы готовы помочь. Но сегодня на столе именно такое предложение — МиГи в обмен на дроны, — заявила заместитель министра обороны Польши.

В конце июня министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что предложил формат “МиГи за дроны”. Тогда он утверждал, что Украина якобы отошла от прежних договоренностей, поэтому передача самолетов не состоялась.

Впоследствии глава польского Минобороны заявил, что вопрос о передаче МиГ-29 не закрыт, а Украина подтвердила заинтересованность в самолетах и представила свои предложения по сотрудничеству в сфере беспилотников.

В июне заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Варшава приостановила передачу Украине истребителей МиГ-29, поскольку стороны еще не завершили переговоры о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий.

Уже 23 июля в Минобороны Польши сообщили, что Варшава ведет переговоры не только с Украиной, но и с одной из стран НАТО о будущем истребителей МиГ-29. При этом польская сторона подчеркнула, что приоритетом остаются именно переговоры с Киевом.

Источник : Суспільне

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