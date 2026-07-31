Україна передала Польщі конкретну пропозицію щодо обміну винищувачів МіГ-29 на безпілотники.

Про це заявила заступниця міністра оборони Польщі Пауліна Собковяк-Чарнецька, повідомляє PAP.

Пропозиція України щодо передачі польських МіГ-29: що відомо

За словами Собковяк-Чарнецької, українська сторона повернулася до переговорів та передала Варшаві конкретну пропозицію щодо того, якими саме безпілотниками готова розрахуватися за польські винищувачі МіГ-29.

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Вона зазначила, що польська сторона вже кілька днів аналізує українську пропозицію.

Після цього остаточне рішення має ухвалити віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Посадовиця висловила сподівання, що переговори не затягнуться, а рішення щодо літаків ухвалять максимум протягом кількох тижнів.

Обмін польських МіГ-29 на українські дрони: що відомо

Під час інтерв’ю Собковяк-Чарнецьку запитали, чи Україна, як і раніше, пропонує Польщі оплатити ремонт винищувачів.

Вона відповіла, що наразі сторони обговорюють вже інший формат співпраці.

— Ні, зараз ми вже говоримо про обмін: ми передаємо МіГи, а українська сторона передає дрони. Звісно, якщо Україна захоче модернізувати ці літаки, ми готові допомогти. Але сьогодні на столі саме така пропозиція — МіГи в обмін на дрони, — заявила заступниця міністра оборони Польщі.

Наприкінці червня міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що запропонував формат “МіГи за дрони”. Тоді він стверджував, що Україна нібито відійшла від попередніх домовленостей, тому передача літаків не відбулася.

Згодом глава польського Міноборони заявив, що питання передачі МіГ-29 не закрите, а Україна підтвердила зацікавленість у літаках і представила свої пропозиції щодо співпраці у сфері безпілотників.

У червні заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Варшава призупинила передачу Україні винищувачів МіГ-29, оскільки сторони ще не завершили домовленості щодо співпраці у сфері безпілотних технологій.

Вже 23 липня у Міноборони Польщі повідомили, що Варшава веде переговори не лише з Україною, а й з однією із країн НАТО щодо майбутнього винищувачів МіГ-29. Водночас польська сторона наголосила, що пріоритетом залишаються саме переговори з Києвом.

Джерело : Суспільне

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