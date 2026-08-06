У Польщі закликали прем’єр-міністра Дональда Туска підписати рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла, заявивши, що саме від нього залежить завершення процедури.

Про йдеться в заяві голови канцелярії президента Польщі Збігнєва Богуцького в соцмережі X.

Позбавлення Зеленського ордена Білого орла: що вимагають від Туска

Збігнєв Богуцький звернувся до прем’єр-міністра Дональда Туска із закликом підписати рішення президента Польщі щодо позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого орла.

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За словами очільника президентської канцелярії, замість того щоб підписувати документи про призначення суддів, Дональд Туск має виконати свій обов’язок і завершити процедуру щодо державної нагороди.

Богуцький наголосив, що президент Польщі Кароль Навроцький уже ухвалив відповідне рішення, однак для завершення процедури необхідний також підпис прем’єр-міністра.

Скандал з орденом Білого Орла для Зеленського

Варто зазначити, що ще до завершення всіх формальностей Володимир Зеленський сам повернув орден польській стороні.

У червні президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого орла після скандалу, пов’язаного з назвою одного з українських військових підрозділів на честь героїв УПА.

У відповідь президент України повернув нагороду, надіславши її до канцелярії президента Польщі.

Зеленський тоді заявив, що, якщо орден може залишатися у Катерини II, Беніто Муссоліні чи Герхарда Шредера, Україна не буде сперечатися щодо цієї відзнаки, але й надалі цінуватиме підтримку польського народу.

У відповідь на цю заяву міністерка канцелярії президента Агнешка Єнджак заявила, що Польща не відкликає державні нагороди посмертно, тому Катерина II та Муссоліні залишаються у списку нагороджених.

Щодо Шредера, вона стверджувала, що той, попри співпрацю з Росією, “ніколи не ображав польську націю так відкрито, як це зробив президент України”.

Згодом глава держави розповів, що українська сторона намагалася дипломатичним шляхом врегулювати ситуацію, однак, за його словами, позиція польської сторони не змінилася.

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