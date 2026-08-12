Росія продовжує шукати можливості для поповнення свого ракетного арсеналу, який активно використовує для ударів по Україні. Окрім ракет, вироблених власною оборонною промисловістю, Москва отримує балістичні боєприпаси від Північної Кореї.

Йдеться, зокрема, про ракети KN-23 та KN-24, які Росія застосовує проти України ще з кінця 2023 року. Тепер Пхеньян не лише передає Москві нові партії озброєння, а й розгортає на території РФ власний ракетний підрозділ.

Чим КНДР озброїла Росію та яка небезпека від північнокорейських ракет, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Росія отримає нову партію корейської балістики

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк повідомив, що Північна Корея розпочала розгортання свого ракетного підрозділу у Воронезькій області Росії.

За його словами, близько 90 військовослужбовців КНДР мають увійти до складу 112-ї ракетної бригади РФ. Йдеться про підготовку до використання північнокорейських балістичних ракет для ударів по Україні.

Окрім особового складу, Пхеньян уже передав Москві нову партію, а саме 40 ракет KN-23 та KN-24. Очікується, що загалом Росія може отримати до 120 таких балістичних ракет та шість пускових установок.

Як зазначив Черняк, остаточні параметри розгортання та застосування цього озброєння Росія та Північна Корея мають узгодити під час переговорів наступного місяця.

Таким чином, співпраця Москви та Пхеньяна виходить за межі простого постачання боєприпасів. Північнокорейські військові безпосередньо залучаються до розгортання ракетного підрозділу на території Росії.

Скільки ракет KN-23 та KN-24 вже отримала Росія

Північна Корея постачає Росії балістичні ракети вже не перший рік. За оцінками української розвідки, з кінця 2023 року КНДР передала Росії близько 150 ракет KN-23 та KN-24.

Росія почала застосовувати північнокорейські балістичні ракети KN-23 проти України ще наприкінці 2023 року. За цей час такі ракети неодноразово використовувалися під час ударів по українських містах та інших населених пунктах.

Нещодавно російські військові вперше із серпня минулого року застосували дві нові ракети з останньої поставки. За даними української розвідки, одна з них влучила у житловий будинок у селі Радушне Дніпропетровської області. Внаслідок удару загинули щонайменше п’ятеро членів однієї родини.

Корейська балістика KN-23: чим загрожує

KN-23 та KN-24 — балістичні ракети, які Північна Корея передає Росії для використання у війні проти України.

Вони мають більшу дальність польоту та потужнішу бойову частину, ніж російські ракети комплексу Іскандер, однак поступаються їм за точністю.

Саме поєднання дальності та потужної бойової частини робить корейську балістику серйозною загрозою для України. Росія може застосовувати такі ракети для ударів на значній відстані, а їхня бойова частина здатна завдавати масштабних руйнувань.

Водночас більша дальність не означає вищу точність. Навпаки, українська розвідка фіксувала значні відхилення таких ракет від визначеної цілі.

Чим небезпечні удари корейською балістикою по Україні

Окрему оцінку точності KN-23 давав заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, під час одного з останніх ударів РФ корейською балістикою по Україні, північнокорейська ракета відхилилася від цілі приблизно на 15 км. Саме така неточність може становити особливу небезпеку під час застосування балістики по населених пунктах.

Для цивільного населення це означає, що навіть ракета, яка мала уразити конкретний об’єкт, може впасти в іншому місці. У випадку щільної міської забудови наслідки такого відхилення будуть тяжкими.

Саме це, за оцінкою української розвідки, вже проявилося під час одного з останніх ударів, коли північнокорейська ракета вразила житловий будинок у Радушному.

Навіщо Північна Корея передає ракети Росії

Співпраця вигідна не лише Москві. Росія отримує додаткове джерело балістичних ракет для війни проти України, тоді як Північна Корея отримує можливість випробовувати власне озброєння в умовах реальної війни.

Як зазначав Вадим Скібіцький, Пхеньян може отримувати дані про застосування своїх ракет, а потім використовувати цю інформацію для їхньої подальшої модернізації.

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