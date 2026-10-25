Президент США Дональд Трамп вместе с супругой, первой леди Меланией Трамп, пообщались с представителями медиа во время трансляции DRM News.

Темой обсуждения стала возможность поездки в Украину и контакты с миллиардером Илоном Маском.

Визит Дональда Трампа и Мелании в Украину: что известно

Во время общения с журналистами представители СМИ спросили у Трампа и Мелании, планируют ли они посетить Украину.

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– Посмотрим, – ответила на этот вопрос первая леди США Мелания Трамп.

После слов жены Дональд Трамп подхватил ее мнение и добавил, что визит в Украину действительно может состояться.

Кроме того, медийщики интересовались, проводил ли Дональд Трамп обсуждение ситуации в Украине с миллиардером и основателем SpaceX Илоном Маском (вероятно, имея в виду вопрос функционирования системы спутниковой связи Starlink).

Президент США Трамп еще раз подтвердил факт такого разговора, однако снова отказался раскрывать какие-либо подробности и детали беседы с Маском.

Напомним, ограничение скорости Starlink, в частности, пакета Starshield, который используют украинские военные, начало фиксироваться 14 октября. Это привело к срыву ряда важных украинских военных миссий.

22 октября The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что президент США Дональд Трамп позвонил по телефону основателю SpaceX Илону Маску и попросил отменить ограничение скорости военной версии Starlink в Украине.

Вскоре президент США Дональд Трамп подтвердил, что Илон Маск снял ограничение скорости для военной версии Starlink в Украине, но отказался сказать, звонил ли Илону Маску из-за ситуации с ограничением скорости для Starlink.

Ранее Мелания Трамп объявила о временном прекращении огня в Алешках. Прекращение огня должно начаться 29 октября 2026 года.

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