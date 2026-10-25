Президент США Дональд Трамп разом із дружиною, першою леді Меланією Трамп, поспілкувалися з представниками медіа під час трансляції DRM News.

Темою обговорення, зокрема, стали можлива поїздка до України та контакти з мільярдером Ілоном Маском.

Візит Дональда Трампа і Меланії до України: що відомо

Під час спілкування з журналістами представники ЗМІ запитали в Трампа і Меланії, чи планують вони здійснити візит до України.

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— Побачимо, — відповіла на це запитання перша леді США Меланія Трамп.

Одразу після слів дружини Дональд Трамп підхопив її думку та додав, що візит до України справді може відбутися.

Окрім цього, медійники цікавилися, чи проводив Дональд Трамп обговорення ситуації в Україні з мільярдером і засновником SpaceX Ілоном Маском (ймовірно, маючи на увазі питання функціонування системи супутникового зв’язку Starlink).

Президент США Трамп вкотре підтвердив факт такої розмови, однак знову відмовився розкривати будь-які подробиці та деталі бесіди з Маском.



Нагадаємо, обмеження швидкості Starlink, зокрема пакета Starshield, який використовують українські військові, почало фіксуватися 14 жовтня. Це спричинило зрив низки важливих українських військових місій.



22 жовтня The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців повідомило, що президент США Дональд Трамп зателефонував засновнику SpaceX Ілону Маску та попросив скасувати обмеження швидкості військової версії Starlink в Україні.



Невдовзі президент США Дональд Трамп підтвердив, що Ілон Маск зняв обмеження швидкості для військової версії Starlink в Україні, але відмовився сказати, чи телефонував Ілонові Маску через ситуацію з обмеженням швидкості для Starlink.

Раніше Меланія Трамп оголосила про тимчасове припинення вогню в Олешках. Припинення вогню має розпочатися 29 жовтня 2026 року.

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