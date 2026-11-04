По итогам промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября 2026 года ряд известных сторонников Украины теряет свои места или заканчивает работу в американском парламенте.

Об этом сообщают Радио Свобода, CNN, а также украинские журналисты Остап Яриш и Мария Ульяновская.

Кто из сторонников Украины покидает Конгресс США

Одним из самых заметных политиков, теряющих место в Палате представителей, стал республиканец Брайан Фицпатрик — соруководитель группы поддержки Украины в Конгрессе.

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По данным Associated Press, после подсчета 96% голосов в первом избирательном округе Пенсильвании демократ Боб Харви набрал 52,7% голосов, а Фитцпатрик — 47,3%.

Фитцпатрик представлял округ в течение пяти сроков. Он поддерживал помощь Украине и был одним из республиканцев, открыто критиковавших решения Дональда Трампа в отношении России.

Еще один известный сторонник Украины, республиканец Дон Бэкон, тоже уходит из Палаты представителей. Он не раз выступал за более жесткий подход к Москве, даже когда его позиция расходилась со взглядами партийного руководства.

В интервью Радио Свобода 3 ноября Бэкон назвал российское вторжение в Украину самым важным кризисом для свободного мира и выразил надежду, что следующий состав Конгресса будет еще более решительным в поддержке Киева.

Среди других республиканцев, которые заканчивают работу в Конгрессе, — бывший лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл, сенаторы Том Тиллис, Джон Корнин и Билл Кэссиди, а также конгрессмен Майкл Маккоул. Они в разные периоды поддерживали помощь Украине и ужесточение санкций против России.

Украинский журналист, медиасоветник адвокационной команды Razom for Ukraine Остап Яриш в своем посте также назвал среди республиканцев, проигравших выборы, конгрессменов Майка Лоулера, Роба Бреснагана и Майка Кари, а также сенаторок Сьюзан Коллинз и Дарлин Грэм — сестру покойного сенатора Линдси Грэма.

Отдельно Яриш упомянул уроженку Черниговщины Викторию Спартц, которая проиграла выборы в Индиане. В начале полномасштабного вторжения она активно поддерживала Украину, но в 2024 году начала выступать против дальнейшей американской помощи, ссылаясь на коррупцию.

Кто заменит сторонников Украины в Конгрессе

Несмотря на уход части влиятельных республиканцев, в Сенат США проходят политики, которые тоже выражали поддержку Украине.

Как отмечает журналистка Мария Ульяновская в своем анализе выборов, в Огайо победил демократ Шеррод Браун. Раньше он входил в сенатскую группу поддержки Украины и выступал за помощь Киеву.

В Южной Каролине победила демократка Энни Эндрюс, которая осуждала российское вторжение и заявляла о необходимости поддерживать Украину. В Северной Каролине место в Сенате занял бывший губернатор Рой Купер, который в 2022 году объявил о передаче Украине военного оборудования Национальной гвардией штата.

В Техасе победил демократ Джеймс Таларико. Он выступал за продолжение американской помощи Украине, укрепление НАТО и сдерживание российской агрессии. В Канзасе победил демократ Адам Гамильтон, который критиковал возможное ослабление давления на Москву.

В Айове в Сенат проходит демократ Джош Турек, который осуждал российские атаки на Украину. В Джорджии переизбрался сенатор-демократ Джон Оссофф, который в целом поддерживает Киев.

В то же время в Нью-Гэмпшире заканчивает работу сенаторка-демократка Джин Шагин, которая сыграла важную роль в формировании двухпартийной поддержки Украины. Ее место займет демократ Крис Паппас.

Не все кадровые изменения пойдут на пользу сторонникам дальнейшей помощи Киеву. В частности, в Оклахоме победу прогнозируют республиканцу Кевину Херну, который скептически относится к продолжению этой помощи.

Как новый состав Конгресса может повлиять на поддержку Украины

По информации Радио Свобода, двое высокопоставленных помощников сенаторов-республиканцев по вопросам внешней политики считают, что результаты выборов могут усилить давление Конгресса в отношении введения новых санкций против России.

По данным СМИ, право вето президента Дональда Трампа и сопротивление республиканцев могут ограничить попытки Конгресса ввести новые санкции против России или добиться расширения военной помощи Украине.

Напомним, что на промежуточных выборах в США 3 ноября Демократическая партия добилась значительных успехов и, по предварительным прогнозам, может получить контроль над обеими палатами Конгресса США.

NBC News прогнозирует демократам около 255 мест в Палате представителей и не менее 51 места в Сенате.