Санкционное давление Запада на российскую экономику и лидеров РФ не остановило последние провокации Путина.

Об этом сообщает телеканал CNN

В среду США объявили о новых санкциях, чтобы усилить давление на президента Владимира Путина и наказать Россию за ее войну против Украины.

В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен и другие министры финансов покинули саммит G20 в Вашингтон в знак протеста после того, как делегат России начал свое выступление.

Все эти шаги предпринимаются для того, чтобы сильнее взять в тиски российскую экономику, а самого Путина и его союзников изолировать на мировой арене. Но все это выглядит довольно слабо на фоне провокационного испытательного пуска Путиным новой российской межконтинентальной баллистической ракеты Сармат и неспособности Запада спасти мирных жителей из осажденного Мариуполя.

????????Today at 15:12 Moscow time, Sarmat, land-based intercontinental ballistic missile, was successfully launched from a silo at the Plesetsk state testing cosmodrome in Arkhangelsk Region. pic.twitter.com/xLsAUIDdIX

— Минобороны России (@mod_russia) April 20, 2022