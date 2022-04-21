Санкционное давление Запада на российскую экономику и лидеров РФ не остановило последние провокации Путина.

Об этом сообщает телеканал CNN

В среду США объявили о новых санкциях, чтобы усилить давление на президента Владимира Путина и наказать Россию за ее войну против Украины.

В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен и другие министры финансов покинули саммит G20 в Вашингтон в знак протеста после того, как делегат России начал свое выступление.

Все эти шаги предпринимаются для того, чтобы сильнее взять в тиски российскую экономику, а самого Путина и его союзников изолировать на мировой арене. Но все это выглядит довольно слабо на фоне провокационного испытательного пуска Путиным новой российской межконтинентальной баллистической ракеты Сармат и неспособности Запада спасти мирных жителей из осажденного Мариуполя.

????????Today at 15:12 Moscow time, Sarmat, land-based intercontinental ballistic missile, was successfully launched from a silo at the Plesetsk state testing cosmodrome in Arkhangelsk Region. pic.twitter.com/xLsAUIDdIX — Минобороны России (@mod_russia) April 20, 2022

Официальные лица США преуменьшают важность ракетных испытаний РФ. Они заявили, что их уведомили о пуске, и что они отследили траекторию ракеты. В США также отметили, что данная ракета еще не находится на вооружении России.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что испытательный пуск ракеты не изменит позиции Белого дома в отношении предоставления помощи Украине и что США объявят о новом раунде помощи в области безопасности в очень короткие сроки.

Стоит отметить, что пуск российской ракеты резко контрастирует с мартовским решением США отменить запланированные испытания своей межконтинентальной баллистической ракеты Minute Man III. В Пентагоне тогда обосновали свое решение попыткой избежать “каких-либо действий, которые могут быть неправильно поняты или неверно истолкованы”.

Джеффри Эдмондс, бывший военный аналитик ЦРУ и бывший директор по России в Совете национальной безопасности, считает, что пуск российской ракеты сейчас связан с угрозами Западу.

— Чем больше он [Путин] проигрывает в Украине, тем больше мы будем видеть такого рода обостренную риторику, — отметил Эдмондс.

Неспособность США и их союзников повлиять на Путина и остановить гуманитарную катастрофу в осажденном Мариуполе была продемонстрирована очередной неудачной попыткой эвакуировать десятки сотен мирных жителей, в том числе женщин и детей.

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что подобные договоренности и ранее разваливались, потому что они зависели от готовности российского руководства дать разрешение на этот безопасный выход.

Генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг срывы гуманитарных коридоров назвал психологической операций русских. Ведь они сначала дают надежду на эвакуацию, а потом ее срывают. Это делается для того, чтобы подавить волю украинского народа.

— Может ли НАТО что-нибудь сделать с этим? Нет… НАТО, ООН, другие организации уже неоднократно просили о гуманитарных коридорах. А что вы можете сделать в зоне боевых действий, когда вы не можете отправить туда войска, чтобы помочь людям выбраться, — сказал Марк Хертлинг.

Что касается новых санкций США, то, например, они нацелились на Транскапиталбанк, который Джен Псаки назвала ключевым коммерческим банком, предлагающим услуги другим банкам по всему миру, чтобы помочь им избежать международных санкций.

США готовят для Украины еще один пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов.

По словам Псаки, США делает все возможное, чтобы вооружить украинскую армию, чтобы она могла эффективно дать отпор в этой войне.