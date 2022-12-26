Декабрь, 26 в 20:12

В городе Раягада в восточной части Индии выпал из окна и погиб депутат Единой России Павел Антов. Он является одним из самых богатых единороссов.

Индийская полиция назвала смерть суицидом.

65-летний Антов 25 декабря выпал с третьего этажа отеля Sai International. А 22 декабря в том же отеле умер друг Антова, 61-летний предприниматель Владимир Биданов. Ему стало плохо в номере “из-за чрезмерного количества алкоголя”, а затем он скончался в больнице.

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В 2018 году Антонов стал депутатом от Единой России и возглавил рейтинг Forbes по доходам госслужащих и депутатов. Доход у него был с основанного в 2000-х мясокомбината Владимирский стандарт.

В июне в WhatsApp Антова появилась публикация о попадании российских ракет по жилому дому в Киеве. Тогда пострадали шесть человек, в том числе гражданка РФ и ее дочь, а муж погиб. В сториз Антов написал: “По правде говоря, иначе, чем террор, это все назвать крайне сложно”.

Вскоре история исчезла, а в аккаунте Антова появилось сообщение, где он называет публикацию результатом технической ошибки, и что депутат поддерживает Путина и так называемую СВО (россияне называют вторжение в Украину специальной военной операцией, — Ред.)

— Подчеркну еще раз, что я являюсь сторонником президента и патриотом своей страны, искренне разделяю цели СВО, — писал тогда депутат.

В своем аккаунте в соцсетях он потом написал, что его взломали.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в России начали умирать богачи.

В июле при странных обстоятельствах умер директор Конструкторского бюро приборостроения Дмитрий Коноплев.

1 сентября стало известно о смерти председателя совета директоров нефтяной корпорации Лукойл Равиля Маганова.

Также в сентябре при загадочных обстоятельствах погиб директор госкорпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин.

Источники: NDTV і OdishaTV, Медиазона

Фото: Соцсети Антова, Hotel Sai International Pvt. Ltd