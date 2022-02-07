Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, почему Берлин на фоне эскалации со стороны России решил предоставить Украине пять тысяч защитных шлемов, но не оружие.

Эту ситуацию глава немецкого правительства прокомментировал в интервью американскому изданию The Washington Post.

По словам Шольца, Киев сам запросил у Берлина помощь в виде шлемов. Политик также рассказал, что Германия соблюдает жесткие экспортные критерии, касающиеся экспорта вооружения в кризисные регионы.

– Во-первых, Украина обратилась с просьбой отправить шлемы, и мы на это отреагировали. Во-вторых, существуют жесткие экспортные критерии, которых мы придерживаемся при экспорте вооружений в кризисные регионы, — подчеркнул Шольц.

Он отметил, что нынешнее правительство Германии придерживается политики предыдущего (своеобразной “преемственности”) в вопросе ограничений на экспорт оружия.

В то же время, Шольц заверил, что Берлин сотрудничает с США, другими союзниками по НАТО и Евросоюзу в вопросе сдерживания российской агрессии. Он подтвердил, что РФ дорого обойдется военное вторжение в Украину.

Как известно, Германия отказывается поставлять оружие Украине. На днях такую позицию Берлина в очередной раз подтвердила глава Министерства обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. По ее словам, Германия не доставляет оружие в кризисные зоны, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

В конце 2021 года немецкие СМИ обнародовали информацию, что бывший канцлер Ангела Меркель блокировала поставки оружия Украине в рамках НАТО. Речь идет об оборонном вооружении (противоснайперских системах, противодронных ружьях).

3 февраля министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что немецкое правительство до сих пор блокирует возможность для нашего государства покупать оружие через агентство НАТО.

Германия пока что согласилась предоставить Украине пять тысяч военных шлемов (по состоянию на 3 февраля, официальный документ об их передаче Киев еще не получал). Резников же отмечал, что наше государство просило Берлин не только о шлемах.