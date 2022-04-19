Накануне представители украинских властей заявили, что российские войска начали наступательную операцию на Донбассе. В то же время, некоторые иностранные военные аналитики считают, что нынешние действия РФ являются лишь подготовкой к более масштабному наступлению.

Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Так, страна-агрессор Россия усилила ракетные и артиллерийские обстрелы украинских городов, инфраструктуры и боевых позиций вдоль примерно 500-километровой линии фронта. В то же время наземные войска РФ предприняли попытки продвижения вперед.

Издание приводит вчерашнее заявление секретаря СНБО Алексея Данилова, который сообщил, что с утра 18 апреля почти по всей линии фронта в Донецкой, Луганской и Харьковской областях российские захватчики пытались прорвать оборону украинских войск.

А затем президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, что армия РФ начала битву за Донбасс, к которой долго готовилась.

В то же время некоторые аналитики отмечают, что РФ все еще перебрасывает войска и технику в юго-восточный регион Украины, а наземные действия российских подразделений в понедельник были намного меньше, чем ожидаемое полномасштабное наступление.

– Это длится уже четыре дня и просто набирает силу. Общая картина подтверждает, что наступление началось и активизируется в ближайшие дни, – сообщил в комментарии изданию высокопоставленный украинский военный чиновник.

На активизацию действий российских войск уже отреагировали в Пентагоне. Спикер Минобороны США Джон Кирби отметил, что РФ наращивает силы для наступления.

– Мы по-прежнему считаем, что то, что мы наблюдаем, является частью операции по формированию, что россияне продолжают создавать условия для того, что, по их мнению, станет конечным успехом на земле. Вводя больше сил, добавляя больше средств обеспечения, добавляя больше возможностей управления и контроля для будущих операций, – подчеркнул Кирби.

Аналитики, с которыми общались журналисты издания, сообщили, что часть обстрелов РФ, вероятно, была направлена на то, чтобы сковать украинские войска в таких городах, как Харьков. Замысел агрессора состоит в том, чтобы эти украинские подразделения не могли поддержать войска на Донбассе, которые, как ожидается, примут основной удар нового наступления РФ.

Издание пишет, что, несмотря на существенные потери личного состава и техники, а также логистические проблемы, РФ все еще имеет большие военные ресурсы, чем Украина.

В то же время, американский военный аналитик Майкл Кофман отмечает, что ресурсы РФ истощены.

– Я думаю, что бы ни случилось на Донбассе, российская армия уже истощена. Это очередное наступление менее решительно, чем кажется, – заявил Кофман.

Накануне в Министерстве обороны Украины рассказали, что основные бои с российскими захватчиками сейчас происходят на Слобожанском и Донецком направлениях. При этом украинским воинам удалось освободить от войск РФ ряд населенных пунктов вокруг Изюма в Харьковской области.